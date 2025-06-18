Джонсон: советники Трампа обманывают его, толкая к конфликту с Ираном

Бывший аналитик разведки США Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала DeepDive заявил, что ближайшее окружение президента Дональда Трампа предоставляет ему искажённые данные о возможностях Ирана. По его словам, это делается с целью убедить главу государства в необходимости военного конфликта с Тегераном в союзе с Израилем.
«Советники говорят Трампу, что Иран — это не серьёзный противник, что почти все ракеты у него закончились, и поэтому он сейчас особенно уязвим», — отметил Джонсон, указав, что такая информация может быть далека от реальности.
Эксперт подчеркнул, что президент получает недостоверные оценки относительно реального уровня боеготовности Ирана, из-за чего завышает возможности США и их союзников. При этом, по его мнению, у американской разведки отсутствует точная картина того, сколько ракет находится на хранении в иранских туннелях или спрятано в горах.
Джонсон также обратил внимание на то, что такое отношение к противнику уже неоднократно приводило к стратегическим просчётам. Он напомнил о неудачном опыте США во Вьетнаме, Корее и Афганистане.
Специалист предостерёг от недооценки Ирана, предупредив, что без полной и объективной информации принятие решения о военном столкновении может обернуться поражением для Вашингтона.
Ранее телеканал ABC News со ссылкой на чиновников в Белом доме сообщил, что следующие 24−48 часов будут решающими в конфликте с Ираном.