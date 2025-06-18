Дмитрий Демешин возглавил делегацию Хабаровского края на ПМЭФ

Пройдет мероприятие с 18 по 21 июня в Санкт-Петербурге.
ПМЭФ — одно из самых масштабных и значимых деловых событий в мире. Он проходит ежегодно, начиная с 1997 года. С 2006 года форум проводится под патронатом и при участии главы государства. Накануне мероприятия глава Хабаровского края во время интервью с «Россия 24» рассказал об ожиданиях от форума.
— Хабаровский край демонстрирует максимальный рост инвестиций среди всех регионов Дальнего Востока. Петербургский международный экономический форум служит для нас важнейшей площадкой для презентации потенциала края. Будучи промышленным регионом, Хабаровский край обладает значительными возможностями для предложения на международном уровне. Участие в форуме позволит нам привлечь новых партнеров и решить актуальные задачи, в первую очередь поставленные Президентом Российской Федерации — задачи по развитию Дальнего Востока, — заявил Дмитрий Викторович.
В рамках предстоящего форума планируется подписание порядка десяти соглашений. Эти документы охватят технологическую сферу, сферу туризма и развитие общественных отношений. Заключение данных соглашений станет основным предметом нашей работы на Петербургском международном экономическом форуме.