Дмитрий Демешин возглавил делегацию Хабаровского края на ПМЭФ

ПМЭФ — одно из самых масштабных и значимых деловых событий в мире. Он проходит ежегодно, начиная с 1997 года. С 2006 года форум проводится под патронатом и при участии главы государства. Накануне мероприятия глава Хабаровского края во время интервью с «Россия 24» рассказал об ожиданиях от форума.