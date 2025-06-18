В Саратовской области возродят автомобильный пункт пропуска на границе с Казахстаном

АСТАНА, 18 июн — Sputnik. Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин выступил в Совете Федерации, где обсуждался вопрос регионального развития и межгосударственных связей.
В частности, губернатор сообщил о том, что на границе с Казахстаном намерены возродить автомобильный пункт пропуска «Фомин-Казталовка» (граница Саратовской и Западно-Казахстанской областей). До 2010 года он был действующим пунктом.
После запуска пропускная способность «Фомин — Казталовка» оценивается в объеме порядка 114 тысяч грузовых и 148 тысяч легковых автомобилей в год.
«Поднимались вопросы развития торговых международных связей путем возрождения автомобильного пункта пропуска “Фомин-Казталовка” на границе с Казахстаном», — сообщил губернатор.
А еще был затронут вопрос сельхозпроизводителей. Бусаргин сообщил о том, что отдельно в рамках взаимодействия с федеральными органами власти обсуждалась ситуация с миграцией сайгаков.
«Данный вопрос крайне актуален для Саратовской области. С учетом значительного ущерба, который аграриям наносят животные, обратились с просьбой реализовать решения, позволяющие регулировать численность популяции. В этом году на территорию региона зашло около 1 млн особей», — сказал он.
На прошедших в Совете Федерации Днях Саратовской области были подняты и другие, не менее важные для приграничного региона вопросы. Это экономика, культура, поддержка участников СВО и многое другое.