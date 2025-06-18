ВС России в ходе рывка зачищают от ВСУ новый населенный пункт в ДНР

«В ходе успешного рывка с направления населенного пункта Григоровка ВС РФ удалось продвинуться более чем на один километр по направлению населенного пункта Серебрянка в ДНР. На данный момент наши войска закрепляются на новых рубежах и ведут подавление огневых точек ВСУ, расположенных на господствующих высотах севернее населенного пункта», — пояснил Марочко.