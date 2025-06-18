Вооруженные силы России в ходе успешных наступательных действий взяли под огневой контроль село Серебрянка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко, передает РИА Новости.
Сейчас ВС РФ активно закрепляются в окрестностях населенного пункта. Идет боевая работа по выбиванию противника с господствующих высот.
«В ходе успешного рывка с направления населенного пункта Григоровка ВС РФ удалось продвинуться более чем на один километр по направлению населенного пункта Серебрянка в ДНР. На данный момент наши войска закрепляются на новых рубежах и ведут подавление огневых точек ВСУ, расположенных на господствующих высотах севернее населенного пункта», — пояснил Марочко.
Эксперт также рассказал, что российские войска развивают успех в районе Северского Донца. Там наши бойцы зачищают окрестности населенного пункта и прибрежную зону. Бои за полное освобождение ДНР от укронацистов продолжаются.
Ранее «МК» писал, что ВСУ взяли в рабство жителей небольшого села Малиновка в ДНР и относились к людям по-скотски.