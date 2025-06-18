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«Сионистам никакой пощады»: аятолла Хаменеи сделал громкое заявление

Верховный лидер Исламской Республики Иран Али Хаменеи 18 июня заявил о намерении продолжать борьбу с политическим эшелоном Израиля.

Верховный лидер Исламской Республики Иран Али Хаменеи 18 июня заявил о намерении продолжать борьбу с политическим эшелоном Израиля. Соответствующую публикацию он сделал на своем аккаунте в соцсети Х.

«Мы не окажем сионистам никакой пощады», — подчеркнул аятолла Али Хаменеи.

Верховный лидер Ирана также охарактеризовал существующий в Израиле государственный строй как «террористический» и уверил всех в намерении действовать «решительно».

Примерно в это же время анонимный информатор в иранских силовых структурах сообщил российским журналистам о наличии неких «козырей в рукаве», к которым не готово израильское Правительство.

Также в американских СМИ ранее заявили, что Вооруженные силы Ирана собираются нанести удары по военным базам Соединенным Штатам в регионе в случае начала полномасштабной войны.