Ричмонд
+25°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Армия обороны Израиля ночью атаковала объекты Ирана по обогащению урана

Свыше 50 израильских истребителей нанесли ночные удары по иранским объектам по производству центрифуг для обогащения урана. Об этом сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Источник: Life.ru

«Более 50 истребителей ВВС совершили серию ударов по военным целям на территории Тегерана. Был атакован объект для производства центрифуг, предназначенный для обогащения урана», — говорится в сообщении.

В ходе операции были поражены ключевые объекты иранского ВПК, включая предприятия по производству комплектующих для баллистических ракет (класса «земля-земля»), используемых для обстрелов Израиля, а также компонентов зенитных ракетных систем («земля-воздух»).

Ранее ЦАХАЛ заявила о перехвате воздушной цели после объявления тревоги. На севере Армия обороны Израиля перехватила объект, летевший с востока. В пресс-службе сообщали о «подозрительной воздушной цели».