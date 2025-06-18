Semafor: сенат США отложил обсуждение антироссийских санкций

В связи с обострением конфликта на Ближнем Востоке и подготовкой к проведению масштабной налоговой реформы в США, сенат отложил рассмотрение нового законопроекта о санкциях против России до июля. Об этом сообщает издание Semafor.
«Мы готовы продвигать законопроект и согласовываем сроки с администрацией», — заявил лидер республиканского большинства в сенате Джон Тьюн. Он также отметил, что санкции против России, вероятно, будут рассмотрены в июле.
Ранее сенаторы разработали законопроект, который предусматривает введение санкций против ключевых российских чиновников и стратегических секторов экономики. Законопроект также предусматривает введение вторичных санкций в виде 500-процентных тарифов на импорт товаров из стран, закупающих российскую нефть, газ, уран и другие энергоресурсы.
По итогам саммита G7 канцлер Германии Фридрих Мерц выразил надежду на возможное ужесточение антироссийских санкций со стороны США, отметив, что относится к этому с осторожным оптимизмом.