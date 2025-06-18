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Президент Кубы призвал страны уничтожить ядерное оружие

Мигель Диас-Канель заявил, что уничтожение ядерного оружия гарантирует полный мир.

Источник: Аргументы и факты

Президент Кубы Мигель Диас-Канель призвал все страны, у которых есть ядерное оружие, уничтожить его для гарантии полного мира.

«Полный мир будет гарантирован только тогда, когда все страны, обладающие ядерным оружием, включая Израиль, его уничтожат», — написал он в соцсети X*, подчеркнув, что тогда будет остановлена гонка вооружений, грозящая уничтожить человечество.

Ранее Иран заявил о готовности заключить соглашение, направленное на недопущение появления у него ядерного оружия, но с условием.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил президенту США Дональду Трампу возобновить ядерные переговоры с Ираном.

* Соцсеть X заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.