Президент Кубы призвал страны уничтожить ядерное оружие

Президент Кубы Мигель Диас-Канель призвал все страны, у которых есть ядерное оружие, уничтожить его для гарантии полного мира.
«Полный мир будет гарантирован только тогда, когда все страны, обладающие ядерным оружием, включая Израиль, его уничтожат», — написал он в соцсети X*, подчеркнув, что тогда будет остановлена гонка вооружений, грозящая уничтожить человечество.
Ранее Иран заявил о готовности заключить соглашение, направленное на недопущение появления у него ядерного оружия, но с условием.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил президенту США Дональду Трампу возобновить ядерные переговоры с Ираном.
* Соцсеть X заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.