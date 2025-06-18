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Британский политик Галлоуэй: Трамп становится похожим на Байдена

Лидер Рабочей партии Британии отметил, что президент США пытается втянуть страну в очередной крупный военный конфликт.

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп становится похожим на своего предшественника по посту главы государства Джо Байдена, пытаясь втянуть страну в очередной крупный военный конфликт, не понимая при этом реального положения дел. Так считает лидер Рабочей партии Британии и бывший член британского парламента Джордж Галлоуэй.

На своем YouTube-канале политик рассказал, что Трамп слепо верит премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху, игнорирует общественное мнение и советы своей администрации по вопросу ирано-израильского конфликта.

«Я слышал, как он рассказывал об этом, когда он утверждал, что был в курсе всей ситуации в Иране», — отметил Галлоуэй.

Как ранее заявил российский сенатор Алексей Пушков, война против Ирана может стать войной Трампа и «проклятием, подстерегающим всех президентов США».

Отношения Ирана и Израиля обострились на прошлой неделе. В ночь на пятницу, 13 июня, Иерусалим начал широкомасштабную операцию «Восстающий лев», в рамках которой наносит удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Тегеран объявил об ответной операции «Правдивое обещание 3».