Британский политик Галлоуэй: Трамп становится похожим на Байдена

Президент США Дональд Трамп становится похожим на своего предшественника по посту главы государства Джо Байдена, пытаясь втянуть страну в очередной крупный военный конфликт, не понимая при этом реального положения дел. Так считает лидер Рабочей партии Британии и бывший член британского парламента Джордж Галлоуэй.