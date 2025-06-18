В США заявили о превращении Трампа в Байдена

Президент США Дональд Трамп постепенно превращается в своего предшественника Джо Байдена из-за втягивания Америки в новый военный конфликт. Об этом заявил экс-член парламента Великобритании и руководитель партии рабочих Соединенного королевства Джордж Галлоуэй.
К такому выводу он пришел потому, как оба американских лидера находились и находятся в состоянии неведения о реально происходящих событиях. Трамп, по его мнению, игнорирует сведения, предоставляемые ему его же советниками и администрации. Вместо этого он слепо доверяет премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху.
«Я боюсь, что Трамп становится похожим на Джо Байдена», — отметил политик.
Галлоуэй заверил, что слышал лично, как Трамп якобы утверждал, что имеет полное представление о ситуации в Иране. В свою очередь экс-сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон отмечал, что до Трампа не доводят реальные данные о том, каким именно арсеналом владеет Иран.
Американский лидер, по его словам, уверен, что армия США совместно с израильской превосходят исламскую республику. Однако, заявил аналитик, этого превосходства нет.
Ранее «МК» писал, что в США запустили обратный отсчет времени по завершению ирано-израильского конфликта. Там отвели 24−48 часов, чтобы понять, будет ли достигнут мир дипломатическим или военным путем.