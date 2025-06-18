В США заявили о превращении Трампа в Байдена

К такому выводу он пришел потому, как оба американских лидера находились и находятся в состоянии неведения о реально происходящих событиях. Трамп, по его мнению, игнорирует сведения, предоставляемые ему его же советниками и администрации. Вместо этого он слепо доверяет премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху.