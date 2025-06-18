Токаев лично проводил Си Цзиньпина в аэропорту Астаны (фото)

Акорда опубликовала кадры проводов Си Цзиньпиня, которого в аэропорту провел Касым-Жомарт Токаев.
«Президент Касым-Жомарт Токаев в столичном аэропорту тепло попрощался с председателем КНР Си Цзиньпином», — сказано в сообщении.
Визит Си Цзиньпиня в Казахстан
Напомним, 16 июня, в Астану по приглашению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева прилетел председатель КНР Си Цзиньпин. Глава государства в аэропорту Астаны встретил китайского лидера. После председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в Акорду на переговоры.
Затем лидеры двух стран повели переговоры. Касым-Жомарт Токаев поздравил Си Цзиньпина с днем рождения, отметив символизм того, что его визит в Казахстан совпал с этим событием.
По итогам переговоров подписано 24 межправительственных и межведомственных документа. Председатель КНР Си Цзиньпин в Акорде выразил благодарность президенту Казахстана за теплый прием на казахской земле.