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Токаев лично проводил Си Цзиньпина в аэропорту Астаны (фото)

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев попрощался с председателем КНР Си Цзиньпином и проводил его в аэропорту Астаны, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Источник: Акорда

Акорда опубликовала кадры проводов Си Цзиньпиня, которого в аэропорту провел Касым-Жомарт Токаев.

«Президент Касым-Жомарт Токаев в столичном аэропорту тепло попрощался с председателем КНР Си Цзиньпином», — сказано в сообщении.

Визит Си Цзиньпиня в Казахстан

Напомним, 16 июня, в Астану по приглашению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева прилетел председатель КНР Си Цзиньпин. Глава государства в аэропорту Астаны встретил китайского лидера. После председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в Акорду на переговоры.

Затем лидеры двух стран повели переговоры. Касым-Жомарт Токаев поздравил Си Цзиньпина с днем рождения, отметив символизм того, что его визит в Казахстан совпал с этим событием.

По итогам переговоров подписано 24 межправительственных и межведомственных документа. Председатель КНР Си Цзиньпин в Акорде выразил благодарность президенту Казахстана за теплый прием на казахской земле.