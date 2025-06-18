Что предложил президент Узбекистана на саммите в Астане

ТАШКЕНТ, 18 июн — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял участие во втором саммите «Центральная Азия — Китай» в столице Казахстана Астане.
В начале своего выступления он особо отметил роль Председателя КНР Си Цзиньпина в укреплении дружбы и сотрудничества с государствами ЦА, поддержке устойчивого развития региона посредством реализации конкретных проектов и программ.
Глава РУз отметил большой прогресс в взаимодействии в формате «Центральная Азия- Китай» после первого саммита в городе Сиане в 2023 году.
На наш взгляд, развитию сотрудничества в этом формате способствуют, с одной стороны, процессы глубинной трансформации в самой Центральной Азии, которая превратилась в пространство доверия, добрососедства и партнерства. С другой — это неуклонная приверженность руководства Китая развитию дружественных отношений с соседними государствами и продвижению глобальной концепции «Пояса и Пути».
Он поделился своим видением дальнейшего развития регионального сотрудничества.
Президент отметил, что нынешняя встреча проходит в условиях заметного ухудшения международной обстановки.
Нарастание соперничества ведет к обострению напряженности, появлению новых вызовов и угроз безопасности и устойчивого развития.
«Считаем неоправданным и недопустимым использование силовых методов для решения спорных международных вопросов и конфликтных проблем, — подчеркнул Мирзиёев. — Убежден, что все споры и разногласия должны решаться исключительно путем дипломатических усилий — за столом переговоров, на основе принципа уважения суверенитета, норм международного права и устава Организации Объединённых Наций».
В этой связи он указал на историческую значимость принятия в ходе саммита Договора о вечном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, который станет общим вкладом в обеспечение региональной стабильности. В развитие этого Договора лидер Узбекистана предложил разработать Концепцию долгосрочного партнерства, включив в нее конкретные механизмы и проекты.
Также он акцентировал внимание на том, что торговое, инвестиционное и технологическое партнерство с Китаем выступает мощным локомотивом в реализации стратегий социально-экономического развития всех стран Центральной Азии.
Сопряжение растущего потенциала стран Центральной Азии и индустриального лидерства Китая должно привести к образованию общего пространства больших возможностей с эффективными механизмами обмена знаниями и трансфера технологий.
Он выразил уверенность в том, что скорейшее принятие Программы нового экономического партнерства станет еще одним практическим шагом в данном направлении.
«Для наполнения данной Программы конкретикой, формирования портфеля проектов по расширению взаимной торговли и инвестиций предлагаем учредить Межрегиональный совет по торговле и инвестициям на уровне заместителей премьер-министров наших стран. Первую встречу готовы провести в Узбекистане до конца этого года», — сказал Мирзиёев.
Также глава Узбекистана предложил:
- в целях стимулирования торговых связей организовать многостороннюю торговую платформу «Электронный Шелковый путь» в рамках «Цифрового Пояса и пути»;
- создать в Ташкенте Региональный центр промышленной стандартизации и сертификации, который будет заниматься вопросами сближения регламентов и стандартов, сертификацией экспортной продукции по китайским требованиям;
- принять отдельную дорожную карту трансфера технологий с вовлечением бизнеса, ведущих исследовательских институтов и инженерных центров.
По мнению лидера страны, эффективному раскрытию экономического потенциала стран ЦА и Китая будет способствовать усиление индустриальной и инфраструктурной взаимосвязанности.
«В этих целях предлагаю разработать долгосрочную стратегию “Индустриальный и инфраструктурный пояс “Центральная Азия — Китай”. Речь идет о создании системы взаимосвязанных промышленных кластеров, технопарков и логистических хабов с привлечением китайских инвестиций, технологических и научных решений”, — сказал Мирзиёев.
Он также указал, что министрам энергетики следует внимательно изучить вопросы сопряжения энергетических систем стран ЦА и Китая, включая реализацию мегапроекта строительства высоковольтной линии электропередачи.
Шавкат Мирзиёев отметил актуальность внедрения эффективных финансовых инструментов, способных поддерживать крупные проекты регионального значения.
В связи с тем, что действующие сегодня международные механизмы полностью не покрывают инвестиционные потребности региона, он предложил учредить Фонд развития «Центральная Азия — Китай», который мог бы стать эффективной платформой для продвижения инфраструктурных инициатив.
Развитие транспортной взаимосвязанности Центральной Азии и Китая
Отмечено, что запуск строительства железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан является важным элементом новой системы транспортных и транзитных коммуникаций на Евразийском пространстве. При этом реализация проекта Трансафганской железнодорожной магистрали откроет еще более широкие возможности.
В интересах выработки общего видения перспектив в этой стратегической сфере считаю необходимым поручить нашим транспортным ведомствам сформировать экспертные группы для проведения полевых исследований, изучения возможностей модернизации логистической инфраструктуры и реализации пилотных проектов транспортировки грузов по альтернативным коридорам.
По результатам работы этих групп к следующему саммиту должны быть выработаны конкретные и обоснованные предложения для формирования Единой карты транспортных коридоров и современной транзитной инфраструктуры.
Борьба с последствиями климатических изменений
Указав на серьезные вызовы климатических изменений для устойчивого развития, глава Узбекистана призвал:
- ускорить принятие Программы «зеленого» развития до 2030 года;
- учредить Экологический альянс для диалога и партнерства в сфере борьбы с опустыниванием, восстановления деградированных земель, повышения биоэкологической устойчивости в засушливых и пустынных зонах.
Сотрудничество в области ИИ и цифровых технологий
Шавкат Мирзиёев отметил, что именно эти направления сегодня выступают драйверами долгосрочного роста, определяя конкурентоспособность национальных экономик.
Для формирования устойчивой цифровой инфраструктуры экономического взаимодействия он предложил:
- создать Сеть взаимно интегрированных банков больших данных и процессинговых центров;
- построить Цифровую трассу оптико-волоконной линии связи «Центральная Азия — Китай» вдоль основных энергетических и транспортных маршрутов.
Взаимообогащение культур и сближение народов
Глава Узбекистана:
- выступил с инициативой создания единого цифрового портала «Культурное наследие Шелкового пути», объединяющего историко-культурные ресурсы стран ЦА и Китая, с доступом к нему исследователей, студентов, туристов и представителей креативной индустрии;
- указал на целесообразность формирования общей научно-образовательной платформы посредством разработки программы сотрудничества в области профобразования, проведения форумов ректоров университетов, встреч руководителей академий наук и научно-исследовательских центров.
Взаимодействие в сфере безопасности
Президент выступил за налаживание многосторонних механизмов обмена информацией по линии специальных служб и советов безопасности в борьбе с терроризмом, экстремизмом, радикализмом, наркотрафиком, незаконной миграцией и киберпреступностью.
Серьезную обеспокоенность вызывает снижение внимания международного сообщества к проблемам Афганистана, который для нас — не просто сосед, а неотъемлемая часть общего историко-культурного и экономического пространства.
Отметив богатый опыт взаимодействия Китая и государств Центральной Азии с Афганистаном, он предложил учредить в рамках нынешнего формата Группу высокого уровня по рассмотрению вопросов содействия восстановлению и вовлечению этой страны в региональные интеграционные процессы.
Также Мирзиёев выразил готовность провести ее встречу в Термезе с участием представителей Афганистана.
По итогам заседания главы государств подписали Астанинскую декларацию и Договор о вечном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве.
Также на саммите приняли солидный пакет межправительственных и межведомственных документов.
В конце саммита состоялась церемония запуска центров сотрудничества по борьбе с бедностью, опустыниванием, взаимодействию в области образования, а также платформы сотрудничества для беспрепятственной торговли.
Президент Узбекистана завершил рабочий визит в Астану и вернулся в Ташкент.