Что предложил президент Узбекистана на саммите в Астане

На наш взгляд, развитию сотрудничества в этом формате способствуют, с одной стороны, процессы глубинной трансформации в самой Центральной Азии, которая превратилась в пространство доверия, добрососедства и партнерства. С другой — это неуклонная приверженность руководства Китая развитию дружественных отношений с соседними государствами и продвижению глобальной концепции «Пояса и Пути».