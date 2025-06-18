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Что предложил президент Узбекистана на саммите в Астане

Мирзиёев: Сопряжение растущего потенциала стран ЦА и индустриального лидерства КНР должно привести к образованию общего пространства больших возможностей с эффективными механизмами обмена знаниями и трансфера технологий.

Источник: Пресс-служба президента Узбекистана

ТАШКЕНТ, 18 июн — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял участие во втором саммите «Центральная Азия — Китай» в столице Казахстана Астане.

В начале своего выступления он особо отметил роль Председателя КНР Си Цзиньпина в укреплении дружбы и сотрудничества с государствами ЦА, поддержке устойчивого развития региона посредством реализации конкретных проектов и программ.

Глава РУз отметил большой прогресс в взаимодействии в формате «Центральная Азия- Китай» после первого саммита в городе Сиане в 2023 году.

На наш взгляд, развитию сотрудничества в этом формате способствуют, с одной стороны, процессы глубинной трансформации в самой Центральной Азии, которая превратилась в пространство доверия, добрососедства и партнерства. С другой — это неуклонная приверженность руководства Китая развитию дружественных отношений с соседними государствами и продвижению глобальной концепции «Пояса и Пути».

Шавкат Мирзиёев

Он поделился своим видением дальнейшего развития регионального сотрудничества.

Президент отметил, что нынешняя встреча проходит в условиях заметного ухудшения международной обстановки.

Нарастание соперничества ведет к обострению напряженности, появлению новых вызовов и угроз безопасности и устойчивого развития.

«Считаем неоправданным и недопустимым использование силовых методов для решения спорных международных вопросов и конфликтных проблем, — подчеркнул Мирзиёев. — Убежден, что все споры и разногласия должны решаться исключительно путем дипломатических усилий — за столом переговоров, на основе принципа уважения суверенитета, норм международного права и устава Организации Объединённых Наций».

В этой связи он указал на историческую значимость принятия в ходе саммита Договора о вечном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, который станет общим вкладом в обеспечение региональной стабильности. В развитие этого Договора лидер Узбекистана предложил разработать Концепцию долгосрочного партнерства, включив в нее конкретные механизмы и проекты.

Также он акцентировал внимание на том, что торговое, инвестиционное и технологическое партнерство с Китаем выступает мощным локомотивом в реализации стратегий социально-экономического развития всех стран Центральной Азии.

Сопряжение растущего потенциала стран Центральной Азии и индустриального лидерства Китая должно привести к образованию общего пространства больших возможностей с эффективными механизмами обмена знаниями и трансфера технологий.

Шавкат Мирзиёев

Он выразил уверенность в том, что скорейшее принятие Программы нового экономического партнерства станет еще одним практическим шагом в данном направлении.

«Для наполнения данной Программы конкретикой, формирования портфеля проектов по расширению взаимной торговли и инвестиций предлагаем учредить Межрегиональный совет по торговле и инвестициям на уровне заместителей премьер-министров наших стран. Первую встречу готовы провести в Узбекистане до конца этого года», — сказал Мирзиёев.

Также глава Узбекистана предложил:

  • в целях стимулирования торговых связей организовать многостороннюю торговую платформу «Электронный Шелковый путь» в рамках «Цифрового Пояса и пути»;
  • создать в Ташкенте Региональный центр промышленной стандартизации и сертификации, который будет заниматься вопросами сближения регламентов и стандартов, сертификацией экспортной продукции по китайским требованиям;
  • принять отдельную дорожную карту трансфера технологий с вовлечением бизнеса, ведущих исследовательских институтов и инженерных центров.

По мнению лидера страны, эффективному раскрытию экономического потенциала стран ЦА и Китая будет способствовать усиление индустриальной и инфраструктурной взаимосвязанности.

«В этих целях предлагаю разработать долгосрочную стратегию “Индустриальный и инфраструктурный пояс “Центральная Азия — Китай”. Речь идет о создании системы взаимосвязанных промышленных кластеров, технопарков и логистических хабов с привлечением китайских инвестиций, технологических и научных решений”, — сказал Мирзиёев.

Он также указал, что министрам энергетики следует внимательно изучить вопросы сопряжения энергетических систем стран ЦА и Китая, включая реализацию мегапроекта строительства высоковольтной линии электропередачи.

Шавкат Мирзиёев отметил актуальность внедрения эффективных финансовых инструментов, способных поддерживать крупные проекты регионального значения.

В связи с тем, что действующие сегодня международные механизмы полностью не покрывают инвестиционные потребности региона, он предложил учредить Фонд развития «Центральная Азия — Китай», который мог бы стать эффективной платформой для продвижения инфраструктурных инициатив.

Развитие транспортной взаимосвязанности Центральной Азии и Китая

Отмечено, что запуск строительства железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан является важным элементом новой системы транспортных и транзитных коммуникаций на Евразийском пространстве. При этом реализация проекта Трансафганской железнодорожной магистрали откроет еще более широкие возможности.

В интересах выработки общего видения перспектив в этой стратегической сфере считаю необходимым поручить нашим транспортным ведомствам сформировать экспертные группы для проведения полевых исследований, изучения возможностей модернизации логистической инфраструктуры и реализации пилотных проектов транспортировки грузов по альтернативным коридорам.

Шавкат Мирзиёев

По результатам работы этих групп к следующему саммиту должны быть выработаны конкретные и обоснованные предложения для формирования Единой карты транспортных коридоров и современной транзитной инфраструктуры.

Борьба с последствиями климатических изменений

Указав на серьезные вызовы климатических изменений для устойчивого развития, глава Узбекистана призвал:

  • ускорить принятие Программы «зеленого» развития до 2030 года;
  • учредить Экологический альянс для диалога и партнерства в сфере борьбы с опустыниванием, восстановления деградированных земель, повышения биоэкологической устойчивости в засушливых и пустынных зонах.

Сотрудничество в области ИИ и цифровых технологий

Шавкат Мирзиёев отметил, что именно эти направления сегодня выступают драйверами долгосрочного роста, определяя конкурентоспособность национальных экономик.

Для формирования устойчивой цифровой инфраструктуры экономического взаимодействия он предложил:

  • создать Сеть взаимно интегрированных банков больших данных и процессинговых центров;
  • построить Цифровую трассу оптико-волоконной линии связи «Центральная Азия — Китай» вдоль основных энергетических и транспортных маршрутов.

Взаимообогащение культур и сближение народов

Глава Узбекистана:

  • выступил с инициативой создания единого цифрового портала «Культурное наследие Шелкового пути», объединяющего историко-культурные ресурсы стран ЦА и Китая, с доступом к нему исследователей, студентов, туристов и представителей креативной индустрии;
  • указал на целесообразность формирования общей научно-образовательной платформы посредством разработки программы сотрудничества в области профобразования, проведения форумов ректоров университетов, встреч руководителей академий наук и научно-исследовательских центров.

Взаимодействие в сфере безопасности

Президент выступил за налаживание многосторонних механизмов обмена информацией по линии специальных служб и советов безопасности в борьбе с терроризмом, экстремизмом, радикализмом, наркотрафиком, незаконной миграцией и киберпреступностью.

Серьезную обеспокоенность вызывает снижение внимания международного сообщества к проблемам Афганистана, который для нас — не просто сосед, а неотъемлемая часть общего историко-культурного и экономического пространства.

Шавкат Мирзиёев

Отметив богатый опыт взаимодействия Китая и государств Центральной Азии с Афганистаном, он предложил учредить в рамках нынешнего формата Группу высокого уровня по рассмотрению вопросов содействия восстановлению и вовлечению этой страны в региональные интеграционные процессы.

Также Мирзиёев выразил готовность провести ее встречу в Термезе с участием представителей Афганистана.

По итогам заседания главы государств подписали Астанинскую декларацию и Договор о вечном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве.

Также на саммите приняли солидный пакет межправительственных и межведомственных документов.

В конце саммита состоялась церемония запуска центров сотрудничества по борьбе с бедностью, опустыниванием, взаимодействию в области образования, а также платформы сотрудничества для беспрепятственной торговли.

Президент Узбекистана завершил рабочий визит в Астану и вернулся в Ташкент.