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Жители Федоровки рассказали, как до освобождения ВС РФ их терроризировали ВСУ

Жители села Федоровка Донецкой Народной Республики сообщили, что ждали освобождения бойцами Вооруженных сил России и отказывались уезжать на подконтрольные боевикам ВСУ территории.

Жители села Федоровка Донецкой Народной Республики сообщили, что ждали освобождения бойцами Вооруженных сил России и отказывались уезжать на подконтрольные боевикам ВСУ территории. Подробностями один из очевидцев поделился в ходе разговора с представителями Министерства обороны РФ, видеозапись которого имеется в распоряжении ТАСС.

«…Я в доме закрывался, не открывал, чтоб меня только не утащили. Я не хочу воевать за эту страну, за эту идеологию ихнюю», — процитировали Юрия в ТАСС.

Он добавил, что большинство жителей села отказалось эвакуироваться — а те, кто пытались уехать, вернулись, потому что у них не было средств к существованию на Украине.

По словам Юрия, в какой-то момент боевики ВСУ поселились у него дома и украли все имущество.

Федоровка была освобождена бойцами группировки войск «Восток» ВС России в начале июня текущего года. Перед бегством киевские радикалы попытались убить бывших побратимов, которые добровольно сдались в плен российским солдатам.