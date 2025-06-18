Петербургский международный экономический форум начал работу

Развиваем международные транспортные коридоры, особое внимание уделяем новым маршрутам. Строительство и модернизация инфраструктуры МТК «Север — Юг» позволит к 2030 г. увеличить грузопоток по этому направлению более чем на 20% к уровню 2024 г. и создать перспективный альтернативный маршрут торговли со странами Азии и Ближнего Востока. Видим высокий интерес к Северному морскому пути, который не только обеспечивает доступ к богатым арктическим месторождениям, но и является кратчайшим путем транзита из Европы в Азию. Грузооборот по Севморпути к 2030 г. может вырасти более чем втрое. Также расширяем и модернизируем инфраструктуру других ключевых коридоров: Восточный полигон, порты Азово-Черноморского, Балтийского и Дальневосточного бассейнов и подходы к ним.