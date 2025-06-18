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За ночь над Россией уничтожено 48 беспилотников ВСУ. Военная операция, день 1211-й

Дежурные средства ПВО за прошедшую ночь сбили над российскими регионами 48 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны РФ. 14 БПЛА были сбиты над Брянской областью, 11 — над Курской, 10 — над Орловской, пять — над Белгородской, три — над Тульской, по два — над Калужской областью и Московским регионом и еще один — над территорией Липецкой области. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

Источник: Газета.Ру

8:48 Semafor: рассмотрение нового санкционного пакета против России в сенате США переносится как минимум до июля из-за эскалации на Ближнем Востоке.

8:41 ~У Киева нет ресурсов для фронта~, есть только на теракты, при этом он не скрывает своей причастности к ним, заявил РИА Новости бывший премьер Украины Николай Азаров.

8:20 Reuters: cпецпредставитель Трампа по Украине Кит Келлог готовится к визиту в Минск для встречи с Александром Лукашенко и перезапуска мирных переговоров по украинскому конфликту.

8:11.

8:03 Средства ПВО уничтожили три воздушные цели над Тульской областью, по предварительным данным, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.

8:01 ?Минобороны: в течение прошедшей ночи средствами ПВО перехвачены и уничтожены 48 украинских БПЛА.

▪️ 14 — над территорией Брянской области,

▪️ 11 — над территорией Курской области,
▪️ 10 — над территорией Орловской области,
▪️ 5 — над территорией Белгородской области,
▪️ 3 — над территорией Тульской области,
▪️ по два — над территориями Калужской области и Московским регионом,
▪️ один — над территорией Липецкой области.

8:00 Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1211-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.