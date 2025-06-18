За ночь над Россией уничтожено 48 беспилотников ВСУ. Военная операция, день 1211-й

Дежурные средства ПВО за прошедшую ночь сбили над российскими регионами 48 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны РФ. 14 БПЛА были сбиты над Брянской областью, 11 — над Курской, 10 — над Орловской, пять — над Белгородской, три — над Тульской, по два — над Калужской областью и Московским регионом и еще один — над территорией Липецкой области. «Газета.Ru» ведет хронику событий.