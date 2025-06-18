За ночь над Россией уничтожено 48 беспилотников ВСУ. Военная операция, день 1211-й

8:48 Semafor: рассмотрение нового санкционного пакета против России в сенате США переносится как минимум до июля из-за эскалации на Ближнем Востоке.
8:41 ~У Киева нет ресурсов для фронта~, есть только на теракты, при этом он не скрывает своей причастности к ним, заявил РИА Новости бывший премьер Украины Николай Азаров.
8:20 Reuters: cпецпредставитель Трампа по Украине Кит Келлог готовится к визиту в Минск для встречи с Александром Лукашенко и перезапуска мирных переговоров по украинскому конфликту.
8:11.
8:03 Средства ПВО уничтожили три воздушные цели над Тульской областью, по предварительным данным, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.
8:01 ?Минобороны: в течение прошедшей ночи средствами ПВО перехвачены и уничтожены 48 украинских БПЛА.
▪️ 14 — над территорией Брянской области,
8:00 Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1211-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.