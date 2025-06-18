Российские десантники рассказали о применении наземных дронов

Дроны-роботы «Шанхай» и «Лягушка», разработанные для применения труднопроходимых местах, активно используются российскими десантниками из группировки «Днепр» в зоне спецоперации. Об этом рассказал офицер ВС РФ с позывным «Мин», передает РИА Новости.
Он отметил высокую проходимость гусеничного «Шанхая». По его словам, он может пройти даже по неглубоким болотам. При этом, добавил военнослужащий, данные беспилотники-внедорожники часто применяют в тандеме: колесную «Лягушку» меньшую по размеру погружают на более объемного и проходимого «напарника».
Их совместное применение обеспечивает радиус действия российских бойцов. Особо «Мин» отметил грузоподъемность «Шанхая», который способен на себе везти 200 кг. Это позволяет вывозить, например, сразу двоих раненых с поля боя или доставить сослуживцам боекомплект.
Применяют дроны и в качестве ударных средств. Они способны доставить и активировать противотанковые мины. Офицер также отметил, что у них на вооружении стоят несколько разновидностей наземных беспилотников, что позволяет выполнять любые задачи подразделений.