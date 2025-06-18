Российские десантники рассказали о применении наземных дронов

Он отметил высокую проходимость гусеничного «Шанхая». По его словам, он может пройти даже по неглубоким болотам. При этом, добавил военнослужащий, данные беспилотники-внедорожники часто применяют в тандеме: колесную «Лягушку» меньшую по размеру погружают на более объемного и проходимого «напарника».