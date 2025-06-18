Мэрию Владивостока в разгар ЕГЭ покинул главный по школам и детсадам

«Максим Кильчевский — это парень, который действительно себя ярко проявил. Я его притащил в администрацию. Парень действительно крепкий, у него глаз горит. Можно рассказывать, что он креатура кого угодно — лишь бы работал», — так Константин Шестаков отзывался о нем, когда он проходил согласование на пост начальника.