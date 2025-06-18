Мэрию Владивостока в разгар ЕГЭ покинул главный по школам и детсадам

Администрацию Владивостока незаметно в самый разгар проведения ОГЭ и ЕГЭ покинул Максим Кильчевский, руководивший с 2022 года управлением образования. Как сообщили ИА PrimaMedia в мэрии, он уволился по собственному желанию.
Отставка чиновника состоялась 30 мая, в этот день он забрал свою трудовую книжку. Однако официальных сообщений по данному кадровому решению администрация не делала.
«Максим Кильчевский уволился по собственному желанию в связи с переходом на новое место работы», — подтвердили ИА PrimaMedia сегодня, 18 июня, в пресс-службе мэрии.
На какую именно новую работу он перешел, собеседник агентства не уточнил.
Врио начальника управления образования назначена Ирина Вербицкая, которая ранее являлась замначальника ведомства.
Отметим, что на официальном сайте администрации данные кадровые перестановки до сих пор не отражены. На странице управления Максим Кильчевский по-прежнему указан как начальник.
Господин Кильчевский возглавил управление образования города Владивостока в апреле 2022 года по предложению главы Константина Шестакова.
«Максим Кильчевский — это парень, который действительно себя ярко проявил. Я его притащил в администрацию. Парень действительно крепкий, у него глаз горит. Можно рассказывать, что он креатура кого угодно — лишь бы работал», — так Константин Шестаков отзывался о нем, когда он проходил согласование на пост начальника.
Взлет Максима Кильчевского по карьерной лестнице был стремительным. До этого работал в школе № 25 сначала учителем математики, затем заместителем директора по воспитательной работе. В 2020 году выиграл в полуфинале федерального конкурса «Учитель будущего», после чего в свои 27 лет стал директором школы № 14 города Владивостока.
В конце сентября 2021 года он был назначен заместителем начальника управления по работе с муниципальными учреждениями образования мэрии Владивостока, а потом и возглавил его.
Также в его копилке достижений победа на городском конкурсе «Молодой специалист года».