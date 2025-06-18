СБ РФ: Россия высоко оценила боевую выучку воинов КНДР

Россия высоко оценивает боевую выучку и самоотверженность северокоерйских воинов при освобождении Курской области. Об этом было заявлено на встрече секретаря Совета безопасности РФ Сергея Шойгу с председателем лидером КНДР Ким Чен Ыном.
Как сообщили в пресс-службе аппарата СБ, с российской стороны в очередной раз прозвучали самые высокие оценки боевой выучки и самоотверженности воинов КНДР, которые они продемонстрировали во время операции по освобождению Курской области.
Напомним, встреча Шойгу и Ким Чен Ына прошла в Пхеньяне 17 июня. Лидер КНДР заявил о поддержке политики РФ по защите суверенитета, а также территориальной целостности.
Ранее лидер КНДР принял решение направить в Россию тысячу саперов для разминирования российской территории и еще пять тысяч военных строителей для восстановления разрушенных оккупантами инфраструктурных объектов.
Российский сапер с позывным Фет рассказал о сложностях, с которым могут столкнуться северокорейские саперы в РФ. При этом, по его мнению, они получат ценный опыт при разминировании под Курском.