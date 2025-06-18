В Министерстве обороны представили отчет об успешном уничтожении 48 воздушных дронов неонацистов ВСУ в ночь на среду, 18 июня. Подробная информация указана в официальном Telegram-канале ведомства.
Согласно данным Министерства, силы противовоздушной обороны Российской Армии отразили налет 14 беспилотников пособников киевского режима на Брянщину. Еще 11 пришлось на Курскую область.
Также дежурные подразделения ПВО уничтожили 10 БПЛА боевиков ВСУ в небе над Орловщиной. На территории Белгородчины сбили или подавили еще 5 дронов.
В Тульской области средства противовоздушной обороны ликвидировали 3 цели.
По 2 беспилотника пришлось на столичный регион и Калужскую область. Единичную цель устранили в небе над Липецкой областью.
К сожалению, налеты БПЛА радикалов киевского режима на мирные территории России происходят практически ежедневно. Однако Российская Армия продолжает устранять исходящую от неонацистов угрозу — ранее заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов в эксклюзивной беседе с «МК» объяснил, почему комбинированный удар по объектам ВСУ 17 июня стал переходом к «более жестким методам» ведения боевых действий.