К сожалению, налеты БПЛА радикалов киевского режима на мирные территории России происходят практически ежедневно. Однако Российская Армия продолжает устранять исходящую от неонацистов угрозу — ранее заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов в эксклюзивной беседе с «МК» объяснил, почему комбинированный удар по объектам ВСУ 17 июня стал переходом к «более жестким методам» ведения боевых действий.