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Мобилизационное учение пройдет в Брестской области

На учении военнообязанные восстановят навыки во владении оружием и техникой, выполнят упражнения стрельб из стрелкового оружия.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 18 июн — Sputnik. Мобилизационное учение с призывом военнообязанных пройдет с 18 по 24 июня с военкоматами Брестской области, сообщила пресс-служба Минобороны республики.

Как уточнили в оборонном ведомстве, во время учения военнообязанные смогут восстановить навыки во владении оружием и техникой, а также будут выполнять упражнения стрельб из стрелкового оружия.

Кроме того, планируется провести мероприятия по оповещению и вызову военнообязанных в военные комиссариаты.

По информации пресс-службы, в учении будут участвовать подразделения сил спецопераций Вооруженных Сил.

В настоящее время также проходит командно-штабное учение в рамках сборов территориальных войск Чериковского и Краснопольского районов Могилевской области. Началось оно 16 июня и завершится 18-го.

Участники этих сборов отработают вопросы охраны и обороны объектов территориальной обороны, борьбы с диверсионно-разведывательными группами противника, обеспечения мер военного положения, в том числе с задействованием отрядов народного ополчения.