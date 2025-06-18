Мобилизационное учение пройдет в Брестской области

МИНСК, 18 июн — Sputnik. Мобилизационное учение с призывом военнообязанных пройдет с 18 по 24 июня с военкоматами Брестской области, сообщила пресс-служба Минобороны республики.
Как уточнили в оборонном ведомстве, во время учения военнообязанные смогут восстановить навыки во владении оружием и техникой, а также будут выполнять упражнения стрельб из стрелкового оружия.
Кроме того, планируется провести мероприятия по оповещению и вызову военнообязанных в военные комиссариаты.
По информации пресс-службы, в учении будут участвовать подразделения сил спецопераций Вооруженных Сил.
В настоящее время также проходит командно-штабное учение в рамках сборов территориальных войск Чериковского и Краснопольского районов Могилевской области. Началось оно 16 июня и завершится 18-го.
Участники этих сборов отработают вопросы охраны и обороны объектов территориальной обороны, борьбы с диверсионно-разведывательными группами противника, обеспечения мер военного положения, в том числе с задействованием отрядов народного ополчения.