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Госдума одобрила законопроект Башкирии о штрафах за курение в школах

Госдума одобрила законопроект Башкирии о штрафах за курение в школах.

Источник: РИА "Новости"

Проект федерального закона, которым предлагается ужесточить ответственность за курение на территориях детсадов и школ, одобрен Госдумой в первом чтении. Автором этой законодательной инициативы выступило Госсобрание Башкирии, сообщает пресс-служба республиканского парламента.

Предлагается увеличить штрафы за подобные правонарушения с нынешних 500−1500 рублей до 2000−3000 рублей. По мнению председателя Госсобрания Константина Толкачева, это позволит повысить эффективность профилактики курения среди несовершеннолетних, у многих из которых первый опыт курения приходится именно на школьные годы. Масштаб проблемы серьезен, по имеющимся данным, курят порядка 60% российских школьников.

После принятия законопроекта в первом чтении начался прием поправок, затем документ рассмотрят во втором чтении.