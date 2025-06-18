Госдума одобрила законопроект Башкирии о штрафах за курение в школах.

Предлагается увеличить штрафы за подобные правонарушения с нынешних 500−1500 рублей до 2000−3000 рублей. По мнению председателя Госсобрания Константина Толкачева, это позволит повысить эффективность профилактики курения среди несовершеннолетних, у многих из которых первый опыт курения приходится именно на школьные годы. Масштаб проблемы серьезен, по имеющимся данным, курят порядка 60% российских школьников.