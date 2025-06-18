В Лос-Анджелесе сняли комендантский час в центре города

«С сегодняшнего дня я отменяю комендантский час в Даунтауне в Лос-Анджелесе. Я готова ввести его снова, если это будет необходимо, поскольку мы продолжаем быстро адаптироваться к хаосу, исходящему из Вашингтона», — заявила мэр на своей странице в соцсети Х.