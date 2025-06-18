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В Лос-Анджелесе сняли комендантский час в центре города

Глава города Лос-Анджелеса Карен Басс сняла введенный в некоторых центральных районах мегаполиса комендантский час.

Глава города Лос-Анджелеса Карен Басс сняла введенный в некоторых центральных районах мегаполиса комендантский час. Он был применен неделю назад после начавшихся миграционных беспорядков.

«С сегодняшнего дня я отменяю комендантский час в Даунтауне в Лос-Анджелесе. Я готова ввести его снова, если это будет необходимо, поскольку мы продолжаем быстро адаптироваться к хаосу, исходящему из Вашингтона», — заявила мэр на своей странице в соцсети Х.

В США протесты, переросшие в беспорядки, против миграционной политики президента США Дональда Трампа начались 7 июня. Тогда именно Лос-Анджелес стал отправной точкой для волны протестных акций в нескольких штатах.

Были зафиксированы стычки с правоохранителями. Это вынудило Трампа на следующий день ввести на улицы города Национальную гвардию.

Ранее «МК» писал, что суд сначала запретил Трампу применять Нацгвардию в Лос-Анджелесе. Однако администрация президента США подала апелляцию и выиграла.