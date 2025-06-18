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Шойгу передал Ким Чен Ыну послание Путина о международной обстановке

Секретарь Совбеза РФ встретился с лидером КНДР в Пхеньяне.

Источник: Аргументы и факты

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу во время вчерашней встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном передал ему послание российского президента Владимира Путина о современной международной обстановке. Об этом сообщила пресс-служба аппарата Совбеза.

«В ходе прошедшей в обстановке доверительности и полного взаимопонимания беседы Шойгу передал устное послание Путина, в котором были затронуты ключевые аспекты отношений двух стран, а также современной международной обстановки. Ким Чен Ын передал Путину привет и самые лучшие пожелания», — рассказали в СБ РФ.

Встреча Шойгу и Ким Чен Ына состоялась в Пхеньяне, куда секретарь российского Совета безопасности прибыл по спецпоручению Путина. Северокорейский лидер в ходе нее подчеркнул, что КНДР поддерживает политику РФ по защите суверенитета и территориальной целостности.