Шойгу передал Ким Чен Ыну послание Путина о международной обстановке

«В ходе прошедшей в обстановке доверительности и полного взаимопонимания беседы Шойгу передал устное послание Путина, в котором были затронуты ключевые аспекты отношений двух стран, а также современной международной обстановки. Ким Чен Ын передал Путину привет и самые лучшие пожелания», — рассказали в СБ РФ.