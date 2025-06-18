Захарова заявила о ядерной угрозе на Ближнем Востоке

Конфликт Ирана и Израиля ведет к угрозе региону и миру, так как удары наносятся по ядерным объектам, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Это все ведет не просто к эскалации, а к угрозе непосредственно региону и миру в связи с тем, что удары наносятся по мирным атомным или ядерным объектам», — сказала она в эфире радио Sputnik.
По словам Захаровой, Иран имеет и будет иметь право на атомные объекты, а удары по ним представляют собой глобальную угрозу.
Она подчеркнула, что в этом случае следует говорить о ядерной угрозе, имеющей не гипотетическое, а практическое измерение.
Ранее президент Кубы Мигель Диас-Канель призвал все страны, у которых есть ядерное оружие, уничтожить его.
Военный эксперт Юрий Кнутов оценил угрозу ядерного конфликта Ирана с Израилем.