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Захарова заявила о ядерной угрозе на Ближнем Востоке

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что конфликт Ирана и Израиля ведет к угрозе региону и миру.

Источник: Аргументы и факты

Конфликт Ирана и Израиля ведет к угрозе региону и миру, так как удары наносятся по ядерным объектам, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Это все ведет не просто к эскалации, а к угрозе непосредственно региону и миру в связи с тем, что удары наносятся по мирным атомным или ядерным объектам», — сказала она в эфире радио Sputnik.

По словам Захаровой, Иран имеет и будет иметь право на атомные объекты, а удары по ним представляют собой глобальную угрозу.

Она подчеркнула, что в этом случае следует говорить о ядерной угрозе, имеющей не гипотетическое, а практическое измерение.

Ранее президент Кубы Мигель Диас-Канель призвал все страны, у которых есть ядерное оружие, уничтожить его.

Военный эксперт Юрий Кнутов оценил угрозу ядерного конфликта Ирана с Израилем.