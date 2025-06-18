Критический этап войны: Трамп потребовал «безоговорочной капитуляции»

Израильско-иранский конфликт находится на критическом этапе, поскольку Трамп требует от Тегерана «безоговорочной капитуляции». Президент США провоцирует спекуляции об американском военном участии после продолжающихся несколько дней израильских бомбардировок и ответных ракетных ударов Ирана.
Война Израиля с Ираном, похоже, приблизилась к решающему моменту во вторник вечером после пяти дней бомбардировок и ответных ракетных ударов Ирана, когда Дональд Трамп потребовал от Тегерана «безоговорочной капитуляции» и взвесил свои военные возможности.
Трамп созвал совещание своей команды по национальной безопасности в оперативном центре Белого дома после целого дня лихорадочной риторики, на котором президент США давал резко противоречивые сигналы по поводу того, будут ли американские войска непосредственно участвовать в кампании бомбардировок Израиля против Ирана.
Утром глава Белого дома заявил журналистам, что ожидает, что иранская ядерная программа будет «уничтожена» задолго до того, как потребуется вмешательство США. Позже он обратился к своей собственной платформе социальных сетей Truth Social, чтобы высказать предположение, что США держат верховного лидера Ирана аятоллу Али Хаменеи под прицелом и могут принять неизбежное решение о наступательных действиях.
«Мы точно знаем, где скрывается так называемый “Верховный лидер”. Он — легкая мишень, но там он в безопасности — мы не собираемся доставать его (убивать!), по крайней мере, не сейчас, — заявил Трамп. — Но мы не хотим, чтобы ракеты были выпущены по гражданским лицам или американским солдатам. Наше терпение на исходе».
В своем посте, опубликованном несколькими минутами позже, Трамп прямо потребовал «БЕЗОГОВОРОЧНОЙ КАПИТУЛЯЦИИ».
Слухи о том, что США могут присоединиться к наступательным операциям, вызваны не только громкими угрозами Трампа, подчеркивает The Guardian. Они сопровождались внезапной переброской американских военных самолетов в Европу и на Ближний Восток на фоне общего мнения о том, что глубоко спрятанные под землей иранские объекты по обогащению урана могут оказаться неприступными без мощных бомб, разрушающих бункера, которыми располагают только ВВС США.
«Если Иран не отступит, на повестке дня стоит полное уничтожение иранской ядерной программы, чего Израиль не сможет добиться в одиночку», — заявил канцлер Германии Фридрих Мерц в интервью телеканалу ZDF на следующий день после встречи с Трампом на саммите G7 в Канаде.
А вот президент Франции Эммануэль Макрон призвал к сдержанности, заявив: «Мы признаем право Израиля на самооборону, но мы не поддерживаем действия, которые угрожают стабильности в регионе. Самая большая ошибка, которую можно совершить сегодня, — это попытаться сменить режим в Иране военным путем, потому что это привело бы к хаосу».
Несмотря на развертывание американских войск и угрожающие комментарии Трампа, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, который также присутствовал на встрече G7, настаивал на том, что США не собираются присоединяться к кампании бомбардировок Израиля.
«Ничто из сказанного президентом не указывает на то, что он собирается вмешиваться в этот конфликт, — уверяет Стармер. — Напротив, заявление G7 касалось деэскалации… Я сидел прямо рядом с президентом Трампом [на ужине], так что, на мой взгляд, у меня нет сомнений в уровне согласия».
Трамп покинул канадский саммит на день раньше срока и вылетел обратно в Вашингтон около полуночи в понедельник. По дороге он заявил журналистам, что не стремится к прекращению огня в войне Израиля с Ираном, а вместо этого хочет увидеть «полный отказ» Ирана, а также «реальное прекращение» иранской ядерной программы, когда Тегеран «полностью» откажется от обогащения урана.
Вице-президент Джей Ди Вэнс также обратился к социальным сетям, чтобы обсудить варианты Трампа. «Он может решить, что ему необходимо предпринять дальнейшие действия, чтобы положить конец обогащению урана. Это решение в конечном счете принадлежит президенту», — написал Вэнс, прежде чем добавить, что «люди правы, беспокоясь о внешней политике после последних 25 лет идиотской внешней политики».
Президент США предсказал, что Израиль не прекратит свою кампанию бомбардировок, и предположил, что решающий момент в этой кампании неизбежен, хотя он ясно дал понять, что ожидает, что Израиль уничтожит ядерные объекты Ирана без помощи США. «Вы узнаете об этом в течение следующих двух дней… Пока никто не замедлил шаг», — сказал он в интервью CBS News на обратном пути в Вашингтон, заявив, что возвращается в Белый дом, чтобы сосредоточиться на конфликте.
Оправдание Израилем своего внезапного нападения на Иран было поставлено под сомнение во вторник, когда CNN сослался на оценки американской разведки, согласно которым, на момент, когда Иран подвергся нападению, у него было «до трех лет на то, чтобы произвести и доставить [ядерную бомбу] к цели по своему выбору».
Доклад перекликается с публичной оценкой, сделанной в марте директором национальной разведки Трампа Тулси Габбард, которая заявила Конгрессу, что «Иран не создает ядерное оружие», а верховный лидер «не санкционировал программу создания ядерного оружия, которую он приостановил в 2003 году». Во вторник Трамп отмахнулся от этой оценки, вместо этого поддержав заявления Израиля о том, что Тегеран уже на грани создания боеголовки. «Меня не волнует, что она сказала», — сказал Трамп. «Я думаю, что они были очень близки к этому».
В непринужденном выступлении перед журналистами на телеканале Air Force One Трамп также подчеркнул, что любая атака Тегерана на американцев или американские базы, которой угрожает Иран, будет встречена подавляющей силой, заявив: «Мы нанесем такой сильный удар, что придется действовать без перчаток».
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что Иран открыт для возобновления переговоров с США. «Если президент Трамп искренне относится к дипломатии и заинтересован в прекращении этой войны, то следующие шаги будут иметь значение», — сказал он.
Биньямин Нетаньяху также отверг идею дипломатии. «Конечно, они хотят остановиться. Они хотят прекратить и продолжать производить орудия смерти. Мы давали им шанс, — сказал премьер-министр Израиля, изложив новый, расширенный набор целей войны. — Мы хотим добиться трех главных результатов: ликвидации ядерной программы, ликвидации способности производить баллистические ракеты и ликвидации оси террора».
В ходе кампании выбор целей Израиля расширился в соответствии с его риторикой. В последние дни Израиль бомбил столицу Ирана, приказав жителям северной части Тегерана, а это треть миллиона человек, покинуть свои дома. Израильский приказ об эвакуации был составлен по образцу тех, которые обычно выдаются палестинцам в Газе, где в результате бомбардировок Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) целые жилые кварталы были стерты с лица земли в ходе 20-месячного конфликта, отмечает The Guardian.
Взрывы были слышны в Тегеране рано утром в среду после того, как Израиль объявил о новой волне нападений. Армия обороны Израиля предупредила жителей об эвакуации из района к югу от международного аэропорта Мехрабад, который включает жилые районы, военные объекты, фармацевтические компании и промышленные предприятия.
В ультиматуме Израиля, выдвинутом в понедельник, говорилось, что бомбардировка Тегерана будет направлена против «военной инфраструктуры», но одной из целей, по которой был нанесен удар, была государственная телевизионная станция, в результате чего погибли три сотрудника и прекратились прямые трансляции. Израиль также бомбил нефтяные и газовые объекты Ирана, а Иран нанес ответные удары по Хайфе, повредив электростанцию и нефтеперерабатывающий завод в средиземноморском порту.
Во вторник утром в результате израильских авиаударов по всей стране погибли по меньшей мере 24 иранца, в результате чего число погибших после внезапной атаки в пятницу достигло по меньшей мере 224 человек и более 1400 получили ранения, сообщило министерство здравоохранения Ирана. Масштабы разрушений и угрозы со стороны Армии обороны Израиля и Трампа спровоцировали массовый исход тегеранцев, которые на ночь перекрыли дороги из столицы.
В Израиле число погибших за четыре дня составило 24 человека, около 600 получили ранения. По данным Армии обороны Израиля, во вторник утром Иран выпустил в общей сложности от 20 до 30 ракет, в результате чего пять человек получили легкие ранения, что свидетельствует о значительном снижении темпов его атаки по сравнению с предыдущими несколькими днями.
Армия обороны Израиля заявила, что Иран использовал 370 ракет в восьми залпах из арсенала, который, по оценкам США, насчитывает 3000 баллистических ракет. Армия обороны Израиля также утверждает, что уничтожила 200 иранских ракетных установок, что составляет половину от общего числа.
Израиль также нанес серьезный удар по системе командования Ирана, убив по меньшей мере 11 высших генералов и, в некоторых случаях, тех, кто их заменил. Во вторник Армия обороны Израиля заявила, что был убит исполняющий обязанности командующего вооруженными силами генерал-майор Али Шадмани, который пробыл на этом посту всего четыре дня, после того как его предшественник стал мишенью первой волны ударов в пятницу утром.
«Иран совершенно беззащитен, и у нас есть полная свобода действий. Это беспрецедентное достижение», — заявил офицер генерального штаба ЦАХАЛа газете «Едиот Ахронот».
Однако Иран продолжал угрожать израильским городам, а его высокопоставленный армейский командир повторил израильские методы, призвав жителей Хайфы и Тель-Авива немедленно эвакуироваться.
Если эти угрозы окажутся пустыми и заявления ЦАХАЛа о своем превосходстве подтвердятся, у Ирана останется мало козырей для игры, предполагает The Guardian. Иранский парламент подготовил законопроект, который позволит вывести Иран из договора о нераспространении ядерного оружия 1968 года, чтобы он больше не был юридически обязан отказываться от ядерного оружия, но правительство настаивает на том, что оно по-прежнему выступает против любого оружия массового уничтожения.
Государственное телевидение также транслировало призывы политиков, придерживающихся жесткой линии, к Ирану перекрыть стратегически важный Ормузский пролив, что потенциально может остановить транспортировку более 17 миллионов баррелей нефти в день и вызвать резкий скачок мировых цен на нефть и глобальную инфляцию.
Во вторник Международное агентство по атомной энергии подтвердило, что израильские бомбардировки обогатительного завода в Натанзе достигли его подземных уровней. Но поскольку война идет уже шестой день, в центре внимания ключевых решений в Израиле и США, вероятно, будет подземный объект в Фордо, расположенный недалеко от религиозного центра Кум, где находятся запасы высокообогащенного урана Ирана, а также обогатительный завод.