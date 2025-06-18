Критический этап войны: Трамп потребовал «безоговорочной капитуляции»

Президент США предсказал, что Израиль не прекратит свою кампанию бомбардировок, и предположил, что решающий момент в этой кампании неизбежен, хотя он ясно дал понять, что ожидает, что Израиль уничтожит ядерные объекты Ирана без помощи США. «Вы узнаете об этом в течение следующих двух дней… Пока никто не замедлил шаг», — сказал он в интервью CBS News на обратном пути в Вашингтон, заявив, что возвращается в Белый дом, чтобы сосредоточиться на конфликте.