Штурмовик группировки войск «Центр» Вооруженных сил России Никита Галик заявил, что в ходе боев за село Алексеевка в Донецкой Народной Республики неонацисты ВСУ пытались убить членов своих формирований, которые хотели сдаться в плен российским бойцам. Подробностями он поделился в ходе беседы с РИА Новости.