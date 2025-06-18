Штурмовик группировки войск «Центр» Вооруженных сил России Никита Галик заявил, что в ходе боев за село Алексеевка в Донецкой Народной Республики неонацисты ВСУ пытались убить членов своих формирований, которые хотели сдаться в плен российским бойцам. Подробностями он поделился в ходе беседы с РИА Новости.
«Нет, у них это не удалось. Мы взяли в плен противника, добыли информацию…», — рассказал корреспонденту РИА Новости Никита Галик.
По словам штурмовика, целью киевского начсостава было не допустить передачу военнопленными важных данных. Пытаясь убить собственных побратимов, боевики использовали минометные расчеты и тяжелые квадрокоптеры «Баба-Яга».
Никита Галик отметил, что российским солдатам также удалось перехватить инициативу благодаря средствам связи радикалов — добытые рации позволили узнать все необходимое о планах противника.
Рассказывая подробности освобождения Алексеевки, штурмовик ранее сообщил, что бойцам группы прорывали помогли специальные «антидроновые пончо».
В свою очередь, информацию Никиты Галика подтверждают и другие военнослужащие ВС России. Ранее стало известно, что при бегстве из села Федоровка радикалы ВСУ пытались убить побратимов, которые добровольно шли сдаваться в плен.