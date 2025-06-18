Новые возможности: в Беларуси упростили трудоустройство для некоторых категорий граждан

Совет министров утвердил постановление, которое значительно расширяет государственную поддержку в этой сфере.
Теперь найти рабочее место юноши и девушки могут более оперативно. Срок рассмотрения запросов сократили до 10 рабочих дней.
Благодаря господдержке безработным также стало проще открыть свое дело в сфере агроэкотуризма, ремесленничества или фриланса. Субсидию можно получить также на индивидуальную предпринимательскую деятельность. Если бизнес проработает более 9 месяцев, деньги не нужно возвращать.
Также в документе расширен список временных работ, которые будут получать поддержку от государства.
Одно из долгожданных новшеств — теперь можно бесплатно получить водительские права. Также дополнительно освоить ряд профессий можно будет дистанционно. А в случае, если университет находится в другом городе, аренду жилья компенсируют.