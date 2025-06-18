Новые возможности: в Беларуси упростили трудоустройство для некоторых категорий граждан

Благодаря господдержке безработным также стало проще открыть свое дело в сфере агроэкотуризма, ремесленничества или фриланса. Субсидию можно получить также на индивидуальную предпринимательскую деятельность. Если бизнес проработает более 9 месяцев, деньги не нужно возвращать.