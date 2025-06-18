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Новые возможности: в Беларуси упростили трудоустройство для некоторых категорий граждан

В Беларуси упростили трудоустройство для начинающих предпринимателей, безработных и молодежи.

Источник: ОНТ

Совет министров утвердил постановление, которое значительно расширяет государственную поддержку в этой сфере.

Теперь найти рабочее место юноши и девушки могут более оперативно. Срок рассмотрения запросов сократили до 10 рабочих дней.

Благодаря господдержке безработным также стало проще открыть свое дело в сфере агроэкотуризма, ремесленничества или фриланса. Субсидию можно получить также на индивидуальную предпринимательскую деятельность. Если бизнес проработает более 9 месяцев, деньги не нужно возвращать.

Также в документе расширен список временных работ, которые будут получать поддержку от государства.

Одно из долгожданных новшеств — теперь можно бесплатно получить водительские права. Также дополнительно освоить ряд профессий можно будет дистанционно. А в случае, если университет находится в другом городе, аренду жилья компенсируют.