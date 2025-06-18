Полсотни истребителей Израиля ударили по ядерному объекту Ирана

Более 50 израильских истребителей нанесли очередную серию ударов по объектам Ирана, в число которых попало предприятие по производству оборудования для обогащения урана. Об этом сообщили представители ЦАХАЛ.
«Более 50 истребителей ВВС совершили серию ударов по военным целям на территории Тегерана. Был атакован объект для производства центрифуг, предназначенных для обогащения урана», — говорится в официальном сообщении.
В ЦАХАЛ также заявили, что были поражены несколько объектов, где производились ракеты. Израильская сторона привела даже класс боеприпасов, которые выпускали на этих заводах — ракеты «земля — воздух» и «земля — земля».
Позже иранское агентство IRNA, ссылаясь на официальные источники, сообщило о сбитом истребителе F-35 ВВС Израиля. Самолет, по данным СМИ, уничтожили над городом Варамин. Если верить опубликованной иранской стороной информации, то это уже пятый сбитый истребитель данного класса.