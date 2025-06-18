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WSJ: Зеленский уехал с саммита G7 в Канаде без ожидаемой поддержки

Зеленский рассчитывал заручиться финансовой и политической поддержкой Запада.

Источник: Аргументы и факты

Владимир Зеленский уехал с саммита G7 в Канаде без ожидаемой финансовой и политической поддержки Запада, пишет The Wall Street Journal.

Сообщается, что Зеленский рассчитывал добиться ежегодного финансирования в размере 40 млрд долларов. Также он собирался встретиться с президентом США Дональдом Трампом для обсуждения военной помощи, однако американский лидер уехал с саммита досрочно.

Ранее сообщалось, что в ходе выступления на саммите G7 Зеленский в очередной раз выпрашивал деньги.

Berliner Zeitung писала, что несостоявшаяся встреча Трампа и Зеленского на полях саммита G7 оказалась ударом для Киева.