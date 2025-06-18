Угроза свободе слова: эксперты ЕС раскритиковали новый закон о СМИ в Молдове

Особую озабоченность вызвали размытые формулировки, такие как «информационная безопасность» и «экстремистский контент», которые, по мнению экспертов, могут использоваться для цензуры. Также критику вызвали чрезмерные санкции за «дезинформацию», включая отзыв лицензий.