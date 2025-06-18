Угроза свободе слова: эксперты ЕС раскритиковали новый закон о СМИ в Молдове

КИШИНЕВ, 18 июн — Sputnik. Венецианская комиссия сделала множество замечаний к поправкам в Кодекс о телевидении и радио Молдовы, которые вводят цензуру в интернете и призвала пересмотреть проект.
Согласно заключению экспертов, предложенные изменения угрожают свободе слова, плюрализму мнений и институциональному балансу, несмотря на заявления о стремлении привести национальное законодательство в этой сфере в соответствие с европейскими стандартами.
В оценке комиссии подчеркивается, что проекты не обеспечивают реальных гарантий независимости общественных СМИ. Процедуры назначения и полномочия Teleradio-Moldova и Совета по телевидению и радио остаются политизированными и непрозрачными.
«Остаются сомнения относительно делегирования таких полномочий такому регулирующему органу, как Совет по телевидению и радио, особенно с учетом санкций, которые он уполномочен налагать», — говорится в заключении комиссии.
Особую озабоченность вызвали размытые формулировки, такие как «информационная безопасность» и «экстремистский контент», которые, по мнению экспертов, могут использоваться для цензуры. Также критику вызвали чрезмерные санкции за «дезинформацию», включая отзыв лицензий.
Комиссия указала на риски исключения из правового поля независимых журналистов, фрилансеров и гражданских репортеров, а также на возможность политических злоупотреблений при распределении государственной рекламы.
Кроме того, введение квот на иностранный контент — минимум 50% вещания из стран ЕС или подписантов Европейской конвенции — признано необоснованным и ограничивающим редакционную свободу.