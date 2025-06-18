Военкор заявил, что из Израиля сообщают о готовности США начать войну с Ираном

Российский военный корреспондент Алексей Живов заявил, что анонимные источники в Израиле уверены в желании властей Соединенных Штатов присоединиться к конфликту с Ираном на их стороне 18 июня. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
«Израиль сливает инсайды о вступлении США в войну уже этим вечером… Сегодня что-то будет», — предположил Алексей Живов.
В ночь на среду, 18 июня, Верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что Вооруженные силы страны не будут щадить «сионистов», управляющих Израилем.
Комментируя вероятность вступления Соединенных Штатов в полномасштабную конфронтацию с Иранской Армией, российский сенатор Алексей Пушков ранее обратил внимание на то, что всем американским Президентам, начинающим войны, уготовано одинаковое «проклятие».