Нанесены удары более чем 50 самолетами по центрифугам и объектам по производству ракет

«В ходе серии атак были атакованы несколько объектов по производству оружия. Среди объектов по производству оружия, подвергшихся нападению, был участок по производству сырья и компонентов для сборки ракет класса “земля-земля”, которые иранский режим запустил и продолжает запускать в направлении государства Израиль», — говорится в сообщении ЦАХАЛ.