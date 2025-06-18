Нанесены удары более чем 50 самолетами по центрифугам и объектам по производству ракет

Израиль нанес удары более чем 50 самолетами по иранским центрифугам и объектам по производству ракет. «Более 50 истребителей ВВС под четким руководством разведывательного управления за последние часы нанесли серию ударов по военным объектам в районе Тегерана», — заявили в Армии обороны Израиля.
По словам израильских военных, среди целей ударов были объекты, используемые для производства ракет класса «земля-земля» и «земля-воздух», сообщает CNN.
«В ходе серии атак были атакованы несколько объектов по производству оружия. Среди объектов по производству оружия, подвергшихся нападению, был участок по производству сырья и компонентов для сборки ракет класса “земля-земля”, которые иранский режим запустил и продолжает запускать в направлении государства Израиль», — говорится в сообщении ЦАХАЛ.
Израиль также заявил, что атаковал завод по производству центрифуг в Тегеране, чтобы остановить «программу разработки ядерного оружия Ираном».
«Иранский режим обогащает уран, предназначенный для создания ядерного оружия», — говорится в заявлении.
Американские военные и представители разведки уже давно заявляют, что США и Израиль часто расходятся во мнениях о том, как интерпретировать информацию о ядерной программе Ирана.
Совсем недавно, в марте, директор Национальной разведки Тулси Габбард заявила, что разведывательное сообщество США пришло к выводу, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи не санкционировал возобновление программы создания ядерного оружия, которую он приостановил в 2003 году.
Агентство Associated Press сообщило, что около 5 часов утра в Тегеране в среду был слышен мощный взрыв, последовавший за другими взрывами, прогремевшими ранее в предрассветной темноте.
Власти Ирана пока никак не прокомментировали нападения, которые становятся все более частыми, поскольку израильская кампания по нанесению авиаударов активизировалась с момента ее начала в пятницу, отмечает The Guardian.
По крайней мере, один удар был нанесен по восточному району Тегерана Хакимия, где находится академия военизированной революционной гвардии (КСИР).
Движение на дорогах, ведущих на запад, застопорилось, центр Тегерана опустел, многие магазины были закрыты, как и древний Гранд-базар. Базар закрывался только в кризисные периоды, например, во время антиправительственных протестов 2022 года и пандемии коронавируса.
Между тем верховный лидер Ирана Аятолла Али Хаменеи выступил на рассвете с предупреждением в социальных сетях, заявив Израилю: «Битва начинается».
Несколькими часами ранее президент США Дональд Трамп назвал верховного лидера Исламской Республики «легкой мишенью» и заявил, что «терпение Америки на исходе». Он также потребовал от Ирана «безоговорочной капитуляции».
Трамп все более благосклонно относится к использованию военных средств США для нанесения ударов по иранским ядерным объектам и отказывается от идеи дипломатического решения, способного положить конец эскалации конфликта Израиля с Ираном, сообщили CNN два официальных лица.