Ричмонд
+25°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пашинян уволил главу службы нацбезопасности Армении Абазяна

Временное исполнение обязанностей руководителя ведомства возложено на заместителя директора Андраника Симоняна.

Источник: Аргументы и факты

Премьер-министр Армении Никол Пашинян принял решение об отстранении Армена Абазяна от должности главы Службы национальной безопасности. Данное решение зафиксировано в указе, подписанном руководителем правительства.

«Армен Абазян освобожден от должности директора Службы национальной безопасности», — говорится в документе.

Согласно указу, временное исполнение обязанностей руководителя ведомства возложено на заместителя директора Андраника Симоняна.

Ранее сообщалось, что в Ереване пытаются задержать поддержавшего церковь бизнесмена Самвела Карапетяна.