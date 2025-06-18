Пашинян уволил главу службы нацбезопасности Армении Абазяна

Премьер-министр Армении Никол Пашинян принял решение об отстранении Армена Абазяна от должности главы Службы национальной безопасности. Данное решение зафиксировано в указе, подписанном руководителем правительства.
«Армен Абазян освобожден от должности директора Службы национальной безопасности», — говорится в документе.
Согласно указу, временное исполнение обязанностей руководителя ведомства возложено на заместителя директора Андраника Симоняна.
Ранее сообщалось, что в Ереване пытаются задержать поддержавшего церковь бизнесмена Самвела Карапетяна.