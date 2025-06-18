Оказался в тени: СМИ сообщили о позорном провале Зеленского на саммите G7

По данным издания, некоторые западные чиновники выражают обеспокоенность тем, что Вашингтон стремится наладить диалог с Москвой, одновременно сокращая помощь Киеву. WSJ также отметила разницу в риторике G7. Если ранее коммюнике «семёрки» содержали резкие осуждения России и обещания «непревзойдённой поддержки» Украине, то заявление председателя саммита, премьер-министра Канады Марка Карни, оказалось мягче. В нём лидеры G7 выразили поддержку усилиям Трампа по урегулированию конфликта и призвали к усилению санкционного давления на Россию, но единого заявления по Украине согласовать не удалось.