Экс-глава Минздрава РТ Марсель Миннуллин оперирует пациентов в Лисичанске

«Если человека успевают прооперировать до обострения, не доводя до экстренной госпитализации, это упрощает и само лечение, и его исход. Сегодня мы провели две таких операции. Постепенно, я уверен, получится перейти к регулярному режиму», — отметил Марсель Миннуллин.