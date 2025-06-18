Оценены угрозы смены власти в Иране в результате нападения извне

Очевидно, что Израиль рассматривает уничтожение режима как самоцель и не заинтересован в будущем Ирана, кроме как в ослаблении и дестабилизации регионального соперника, пишет The Guardian. Это полностью соответствует долгосрочному подходу Израиля к тому, что он считает вопросами безопасности. Израиль поддерживал исламистов ХАМАС в борьбе со светским палестинским ФАТХОМ, и последствия этой политики видны в сегодняшней бойне в Газе. В Ливане Израиль поддерживал армию Южного Ливана, пока та не распалась на фоне прихода к власти «Хезболлы». Сейчас Израиль вооружает воинствующие преступные группировки в Газе для борьбы с ХАМАС, несмотря на то, что у Нетаньяху нет никаких планов относительно будущего Газы, которую он превращает ее в руины.