Глава Минфина озвучил размер госдолга Казахстана

«Как отмечают международные институты, наш госдолг не является высоким, он управляемый, о чем свидетельствуют оценки рейтинговых агентств. В прошлом году была проведена переоценка, и уровень немного изменился. Несмотря на это, вопрос рассматривается на уровне правительства. Буквально по итогам первого квартала мы выносили его на Совет по экономической политике. В целом, для сокращения госдолга необходимо снижать дефицит и наращивать налоговую базу — то есть доходную часть бюджета. Это и делается. С учетом нового Налогового кодекса, я думаю, эти вопросы удастся скорректировать», — считает министр.