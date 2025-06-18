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Глава Минфина озвучил размер госдолга Казахстана

На заседании мажилиса рассматриваются отчеты правительства и ВАП об исполнении республиканского бюджета за 2024 год. Глава Минфина озвучил размер госдолга Казахстана, передает корреспондент NUR.KZ.

Источник: Getty Images

Мади Такиев сообщил, что на 1 апреля государственный долг составил 31,9 трлн тенге, или 21% к ВВП.

«Как отмечают международные институты, наш госдолг не является высоким, он управляемый, о чем свидетельствуют оценки рейтинговых агентств. В прошлом году была проведена переоценка, и уровень немного изменился. Несмотря на это, вопрос рассматривается на уровне правительства. Буквально по итогам первого квартала мы выносили его на Совет по экономической политике. В целом, для сокращения госдолга необходимо снижать дефицит и наращивать налоговую базу — то есть доходную часть бюджета. Это и делается. С учетом нового Налогового кодекса, я думаю, эти вопросы удастся скорректировать», — считает министр.

Он также сообщил, что внесены изменения в Бюджетный кодекс.

«Сегодня Министерство финансов разрабатывает соответствующий нормативно-правовой акт, и в июле мы планируем его запустить. В следующем отчете вы уже увидите детализацию по каждому субъекту — кто и сколько взял в долг. Эта работа ведется», — сказал глава Минфина.