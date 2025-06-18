СМИ: спецпосланник США Келлог приедет в Беларусь для встречи с Лукашенко

СМИ сообщили, что специальный посланник США Кит Келлог планирует поездку в Беларусь для встречи с президентом Беларуси Александром Лукашенко, пишет РИА Новости со ссылкой на Reuters.
В сообщении сказано, что высокопоставленный чиновник из администрации президента США Дональда Трампа уже в ближайшие дни приедет в Беларусь и встретится с Александром Лукашенко. Говорится, что точная причина встречи неизвестна. Однако Келлог указанную поездку охарактеризовал как шаг, который может помочь придать импульс мирным переговорам России и Украины.
Ранее МИД сказал о роли Беларуси в десятках обменов военнопленными России и Украины.
Тем временем глава МИД Беларуси Максим Рыженков сказал, что не видит искренности в заявлениях Украины о мире.
Кроме того, глава МИД сделал заявление о завершении украинского конфликта как можно скорее.