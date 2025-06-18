СМИ: спецпосланник США Келлог приедет в Беларусь для встречи с Лукашенко

В сообщении сказано, что высокопоставленный чиновник из администрации президента США Дональда Трампа уже в ближайшие дни приедет в Беларусь и встретится с Александром Лукашенко. Говорится, что точная причина встречи неизвестна. Однако Келлог указанную поездку охарактеризовал как шаг, который может помочь придать импульс мирным переговорам России и Украины.