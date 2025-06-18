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СМИ: спецпосланник США Келлог приедет в Беларусь для встречи с Лукашенко

СМИ сообщили, что спецпосланник США Келлог собирается приехать в Беларусь, где встретится с Лукашенко.

Источник: Комсомольская правда

СМИ сообщили, что специальный посланник США Кит Келлог планирует поездку в Беларусь для встречи с президентом Беларуси Александром Лукашенко, пишет РИА Новости со ссылкой на Reuters.

В сообщении сказано, что высокопоставленный чиновник из администрации президента США Дональда Трампа уже в ближайшие дни приедет в Беларусь и встретится с Александром Лукашенко. Говорится, что точная причина встречи неизвестна. Однако Келлог указанную поездку охарактеризовал как шаг, который может помочь придать импульс мирным переговорам России и Украины.

Ранее МИД сказал о роли Беларуси в десятках обменов военнопленными России и Украины.

Тем временем глава МИД Беларуси Максим Рыженков сказал, что не видит искренности в заявлениях Украины о мире.

Кроме того, глава МИД сделал заявление о завершении украинского конфликта как можно скорее.