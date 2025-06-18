Оценено двоякое воздействие израильских ударов на ядерную программу Ирана

«Никогда не было слышно столько разговоров о ядерном военном потенциале, сколько за последние полтора года, — отмечает Шайн. — Большинство из них было сосредоточено на решении Ирана не создавать бомбу, а не на его способности это сделать, но решение воздержаться от этого можно легко отменить. Если война закончится без уничтожения ядерной программы, позволив Ирану вырваться на свободу, они, вероятно, это сделают».