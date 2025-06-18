Оценено двоякое воздействие израильских ударов на ядерную программу Ирана

Всего за несколько дней войны Израиль убил более десятка ведущих иранских ученых-ядерщиков, вывел из строя большую часть высшего военного руководства страны и нанес удары по ключевым объектам ее ядерной программы. Израильское военное командование и международные эксперты по ядерному распространению сходятся во мнении, что это стало яркой демонстрацией превосходства израильских вооруженных сил и разведки, но не нанесло серьезного ущерба широко распространенной и надежно защищенной ядерной программе Тегерана.
И ставка Израиля на силу, отнюдь не ограничивающая распространение ядерного оружия, может побудить Иран ускорить свои усилия по созданию бомбы, если нынешний конфликт закончится без полного уничтожения программы или заключения сделки с жестким контролем и широкими полномочиями инспекторов, пишет The Guardian.
По словам израильского военного чиновника, говорившего на условиях анонимности, первоначальные атаки Израиля на несколько месяцев отсрочили возможность Ирана «вырваться» или создать действующее ядерное оружие.
Но представители американской разведки полагают, что Тегерану оставалось до трех лет, прежде чем он смог бы получить оружие массового уничтожения, и он не предпринимал активных действий по созданию бомбы, сообщил CNN во вторник, что сделало бы эту задержку относительно несущественной.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что он предпринял эти атаки, потому что Иран якобы уже на пороге создания ядерной бомбы. Но даже если это так, нанесенные до сих пор удары не позволят выиграть больше времени, и Израиль, возможно, не сможет нанести более существенный ущерб без помощи США, констатирует The Guardian.
Цель этих нападений — посеять страх среди иранского руководства и гнев среди населения Ирана. Но негативные чувства, которую часть иранцев питает к своему собственному правительству, не притупили ужаса от израильского ракетного удара, в результате которого погибли десятки детей в их домах, а приказы Израиля эвакуировать целые кварталы Тегерана вызвали мрачную картину судьбы Газы.
Израиль разрабатывал свой собственный ядерный арсенал в качестве средства сдерживания, хотя он никогда официально не признавал этого, что является секретом полишинеля, отмечает The Guardian. Многие в Иране убеждены, что им нужно то же самое, и эта война, вероятно, смягчит общественное недовольство ценой этих достижений.
По словам Симы Шайн, специалиста по Ирану и бывшего главы исследовательского отдела израильского разведывательного управления «Моссад», после краха в прошлом году региональных прокси-группировок, которые служили защитным щитом режима, внутри Ирана стали уделять больше внимания возможности ядерной программы.
«Никогда не было слышно столько разговоров о ядерном военном потенциале, сколько за последние полтора года, — отмечает Шайн. — Большинство из них было сосредоточено на решении Ирана не создавать бомбу, а не на его способности это сделать, но решение воздержаться от этого можно легко отменить. Если война закончится без уничтожения ядерной программы, позволив Ирану вырваться на свободу, они, вероятно, это сделают».
Западный военный источник, имеющий опыт работы в регионе, согласился с тем, что атаки Израиля, хотя и преподносятся как упреждающие удары, с такой же вероятностью могут стать толчком к распространению ядерного оружия: «Я лично считаю, что, если у них после этого появятся возможности, они постараются как можно быстрее обзавестись ядерным оружием».
Самым большим препятствием на пути военного уничтожения иранского ядерного проекта называют объект в Фордо близ священного города Кум, расположенный так глубоко под горой, что он недоступен даже для самых мощных израильских боеприпасов, пишет The Guardian. Здесь находятся центрифуги и большая часть запасов высокообогащенного урана в стране, и единственными бомбами, которые могли бы его уничтожить, являются самые мощные в США боеприпасы для уничтожения бункеров.
На фоне эйфории Израиля от последствий первых ударов советник по национальной безопасности Цахи Ханегби предупредил, что Армия обороны Израиля не сможет ликвидировать ядерную программу Ирана в одиночку.
«Это невозможно сделать с помощью кинетических средств», — сказал он израильским СМИ. Вместо этого военные могут создать условия для заключения долгосрочной сделки при посредничестве США, которая полностью заблокирует ядерную программу Ирана, добавил он.
Нетаньяху не оставляет сомнений в том, что он предпочел бы военное сотрудничество с США дипломатическому решению, и призывает Трампа отказаться от антиитервенционистской позиции, которая помогла ему прийти к власти. «Я понимаю Америку в первую очередь, я не понимаю Америку мертвой», — сказал он в интервью телеканалу ABC.
Израильский лидер мечтает не только об уничтожении ядерной программы, но и о смене режима в Тегеране. Но с каждой ракетой, попадающей в гражданские районы, его призывы к иранскому народу звучат все более неубедительно, констатирует The Guardian.
Страх перед израильскими нападениями усиливается из-за терпимости Запада к массовым убийствам и экстремистской военной тактике, которую бывший премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт назвал военными преступлениями.
Если Трамп в конечном счете решит остаться в стороне от этой войны, а Иран не спешит соглашаться на сделку, которая ограничила бы его программу, у Израиля все еще могут быть военные возможности нанести более серьезный ущерб Фордо.
«В Израиле и во всем мире всегда были зациклены на бомбардировках ядерных объектов. Даже если невозможно уничтожить Фордо с воздуха, существуют другие методы», — сказал Алекс Гринберг, аналитик и бывший исследователь Ирана в исследовательском отделе разведки ЦАХАЛа.
Захват Израилем большей части обширного ядерного архива, вероятно, дал ему доступ к планам по Фордо, что могло бы облегчить выведение из строя систем поддержки, блокирование доступа или даже отправку спецназа для уничтожения завода в ходе наземной операции.
Подобные подходы уже применялись в ходе других израильских рейдов. На этой неделе в результате атаки на систему электроснабжения другого обогатительного предприятия в Натанзе центрифуги были выведены из строя, что привело к их неконтролируемому вращению.
В прошлом году Израиль направил спецназовцев для уничтожения подземного ракетного завода «Хезболлы» в глубине Сирии. Фордо хорошо защищен, но поскольку Израиль теперь претендует на господство в воздушном пространстве западного Ирана, он может направить туда элитные группы на самолетах С-130, чтобы попытаться штурмовать это место.
Несмотря на то, что Нетаньяху предпочитает кампанию физического уничтожения, сделка по ограничению ядерной деятельности Ирана и введению строгого режима инспекций, вероятно, обеспечила бы более долгосрочное прекращение ядерных амбиций Ирана, сказал эксперт Дэвид Олбрайт: «Одна из проблем стратегии Израиля заключается в том, что если они уйдут, если они прекратят бомбардировки, то Иран сможет перестроиться. И тогда им придется начать бомбардировки снова».