Трамп диктует условия ЕС по российской нефти: мнение фон дер Ляйен и Каллас больше не имеет значения

Евросоюз не сможет установить предельную стоимость российской нефти, поскольку президент Соединённых Штатов Дональд Трамп выступает против этой меры. Об этом сообщает Politico, ссылаясь на свои дипломатические источники.
Согласно информации издания, позиция председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и главы внешнеполитической службы ЕС Каи Каллас по вопросу ограничения стоимости российского сырья «не имеет значения», поскольку без одобрения Вашингтона Брюссель вряд ли сможет осуществить эти планы в полной мере.
Как сообщалось ранее, инициатива стран-участниц G7 по установлению лимита стоимости российской нефти может оказаться безуспешной из-за увеличения стоимости топлива на мировом рынке.
Ранее KP.RU сообщал, что Евросоюз также не намерен самостоятельно снижать потолок цены на российскую нефть, пока не получит поддержку в вопросе со стороны G7.