Рябков: РФ рассчитывает на защиту своих интересов, касающихся баз в Сирии

«Рассчитываем, что с позиций здравого смысла и взаимной ответственности темы будут закрыты так, чтобы наши национальные интересы применительно и к базированию, и к решению обозначенных гуманитарных проблем были защищены», — сказал замглавы МИД РФ в интервью ТАСС.