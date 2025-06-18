Рябков: РФ рассчитывает на защиту своих интересов, касающихся баз в Сирии

Россия надеется, что её национальные интересы, касающиеся военных баз в Сирии, и гуманитарные вопросы на сирийской территории будут защищены, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
Он уточнил, что российские власти находятся в контакте с новым сирийским правительством и продолжают диалог по этому поводу.
«Рассчитываем, что с позиций здравого смысла и взаимной ответственности темы будут закрыты так, чтобы наши национальные интересы применительно и к базированию, и к решению обозначенных гуманитарных проблем были защищены», — сказал замглавы МИД РФ в интервью ТАСС.
Напомним, 22 января министр обороны в сирийском правительстве переходного периода Мурхаф Абу Каср сообщил, что новое руководство Сирии обсуждает с Россией будущее ее военных баз. Он отмечал, что на тот момент окончательного решения найдено не было.