Ричмонд
+25°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рябков: РФ рассчитывает на защиту своих интересов, касающихся баз в Сирии

Замглавы МИД РФ Рябков заявил, что Москва продолжает диалог с властями Сирии о военных базах.

Источник: Аргументы и факты

Россия надеется, что её национальные интересы, касающиеся военных баз в Сирии, и гуманитарные вопросы на сирийской территории будут защищены, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Он уточнил, что российские власти находятся в контакте с новым сирийским правительством и продолжают диалог по этому поводу.

«Рассчитываем, что с позиций здравого смысла и взаимной ответственности темы будут закрыты так, чтобы наши национальные интересы применительно и к базированию, и к решению обозначенных гуманитарных проблем были защищены», — сказал замглавы МИД РФ в интервью ТАСС.

Напомним, 22 января министр обороны в сирийском правительстве переходного периода Мурхаф Абу Каср сообщил, что новое руководство Сирии обсуждает с Россией будущее ее военных баз. Он отмечал, что на тот момент окончательного решения найдено не было.