Пахнет войной: Трамп отмахнулся от сообщений американской разведки об Иране

Габбард попыталась смягчить раскол в отношениях с Трампом, заявив CNN, что Трамп «говорил то же самое, что и я в своей ежегодной оценке угроз в марте. К сожалению, слишком много людей в средствах массовой информации не хотят читать то, что я говорю».