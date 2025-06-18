Пахнет войной: Трамп отмахнулся от сообщений американской разведки об Иране

Трамп отмахивается от сообщений американской разведки об Иране. Президент США опроверг заявление главы разведки Тулси Габбард о том, что Тегеран не разрабатывает ядерное оружие.
Директор национальной разведки США Тулси Габбард вынесла краткий вердикт во время выступления в Конгрессе в марте этого года: разведывательное сообщество «продолжает считать, что Иран не создает ядерное оружие, а верховный лидер Хаменеи не санкционировал программу создания ядерного оружия, которую он приостановил в 2003 году».
Возвращаясь во вторник утром из Канады в Вашингтон, Дональд Трамп отмахнулся от оценки главы спецслужбы, которую он лично выбрал для передачи информации из 18 разведывательных агентств США. «Мне все равно, что она сказала, — отрезал Трамп. — Я думаю, они очень близки к тому, чтобы завести его».
Оценка Трампа совпала с мнением премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, который предупредил, что «неминуемые» планы Ирана по созданию ядерного оружия требуют упреждающего удара со стороны Израиля — и, как он надеется, со стороны Соединенных Штатов — для того, чтобы навсегда закрыть иранскую программу по обогащению урана.
Это также изолирует главу разведки Трампа, которую он назначил специально из-за ее скептического отношения к прошлым вмешательствам США на Ближнем Востоке, и более широкое разведывательное сообщество, которое он назвал «глубинным государством», пишет The Guardian.
Габбард попыталась смягчить раскол в отношениях с Трампом, заявив CNN, что Трамп «говорил то же самое, что и я в своей ежегодной оценке угроз в марте. К сожалению, слишком много людей в средствах массовой информации не хотят читать то, что я говорю».
Но поскольку администрация Трампа сейчас, похоже, как никогда близка к нанесению удара по Ирану, Габбард была исключена из дискуссий по принятию ключевых решений, и ее оценки о том, что Иран не приблизился к ядерному прорыву, стали явно неудобными для администрации, которая сейчас обдумывает превентивный удар, комментирует The Guardian.
«БЕЗОГОВОРОЧНАЯ КАПИТУЛЯЦИЯ!» — написал Трамп в социальной сети во вторник. Тем временем США направили в регион еще одну авианосную группу, танкеры-заправщики и дополнительные истребители. Американские СМИ сообщают, что эти активы были направлены для того, чтобы предоставить Трампу «больше возможностей» для прямого вмешательства в конфликт.
Обсуждение разведывательных данных о времени перехода Ирана к ядерному оружию будет продолжено, если США нанесут удар, который инициирует новый внешний конфликт для США, способный потенциально изменить ситуацию на Ближнем Востоке и пересмотреть идею президентства Трампа, обещавшего положить конец американской эре «вечных войн».
Израиль нанес авиаудары на прошлой неделе после публикации доклада Международного агентства по атомной энергии, в котором впервые за 20 лет было официально объявлено, что Иран нарушил свои обязательства по нераспространению, и говорится, что страна обогатила уран в количестве, близком к оружейному, для потенциального изготовления девяти ядерных бомб.
Генерал Майкл Эрик Курилла, глава Центрального командования США, который активно выступал за ужесточение позиции в отношении Ирана, на прошлой неделе заявил членам комитета по вооруженным силам Палаты представителей, что Иран может получить достаточно оружейного урана для «создания до 10 единиц ядерного оружия в течение трех недель».
Однако опубликованный во вторник репортаж CNN опроверг это утверждение. Четыре источника, знакомые с оценкой американской разведки, заявили, что Иран «не ведет активных поисков ядерного оружия» и что страна «в течение трех лет не сможет произвести и доставить его к цели по своему выбору».
Скептицизм по поводу потенциальной ядерной возможности Ирана также отразился на том, что Габбард дистанцировалась от ближайшего окружения Трампа.
В прошлое воскресенье Трамп провел политическую дискуссию по национальной безопасности со всеми высокопоставленными членами своего кабинета. Но Габбард там не было. Ее отсутствие было воспринято как признак того, что политика США меняется в направлении, направленном против Ирана.
«Почему Габбард не был приглашен на встречу в Кэмп-Дэвиде в течение всего дня?» — спросил Стив Бэннон, член изоляционистского крыла Maga Трампа, которое выступает против нанесения США прямого удара по Ирану.
«Вы знаете почему», — ответил Такер Карлсон, влиятельный эксперт из коалиции Трампа «Америка прежде всего», который критиковал «поджигателей войны» в администрации.
Через несколько дней после встречи в Кэмп-Дэвиде Габбард опубликовала странное видео, в котором предупредила об угрозе ядерной войны, заявив, что это «реальность того, что поставлено на карту, с чем мы сталкиваемся сейчас».
«Потому что, когда мы стоим здесь сегодня, ближе к грани ядерного уничтожения, чем когда-либо прежде, политическая элита и поджигатели войны беспечно нагнетают страх и напряженность в отношениях между ядерными державами», — сказала она.
Эти замечания могли касаться участия США в конфликте между Россией и Украиной. Но именно в отношении Ирана политика США, по-видимому, быстро меняется, и явные противники иностранного вмешательства, похоже, соглашаются с этим, чтобы избежать потери влияния в администрации Трампа, отмечает The Guardian.
Трамп «…может решить, что ему необходимо предпринять дальнейшие действия, чтобы положить конец обогащению урана, — сказал вице-президент Джей Ди Вэнс, который публично призывал США избегать дорогостоящих зарубежных интервенций, но не высказывался по Ирану. — Это решение, в конечном счете, принадлежит президенту».
«Но я считаю, что президент заслужил определенное доверие в этом вопросе, — продолжил он. — И, убедившись в этом лично, я могу заверить вас, что он заинтересован только в использовании американских вооруженных сил для достижения целей американского народа. Что бы он ни делал, это его главная цель».