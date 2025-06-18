Захарова сравнила G7 с «мышами, которые рыдали и ели кактус»

Захарова назвала саммит G7 «позорищем».
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова высказала резкую критику в адрес последнего саммита стран G7, который прошел в Канаде. По ее мнению, мероприятие показало полную неэффективность данного формата.
«Они признались, что они и есть те самые мыши, которые ели кактус, кололись, но продолжали есть. Абсолютно иррациональное поведение, суицидальное стремление. Они нанесли себе такой ущерб, что это даже не банкротство», — заявила Захарова в эфире радио Sputnik. Дипломат подчеркнула, что встреча лидеров Большой семерки привела лишь к признанию их собственных финансовых потерь из-за антироссийских санкций.
По словам Захаровой, в отличие от G7, группа G20 показывает больше перспектив в решении международных проблем. Она выразила мнение о том, что саммит G7 не только не принес результатов, но и подтвердил неспособность его участников к эффективному решению глобальных кризисов.
Ранее Мария Захарова уже подчеркивала, что на саммите G7, проходившем в Канаде с 15 по 17 июня 2025 года, лидеры стран признали экономический ущерб от антироссийских санкций, назвав это «самострелом» Запада. В ходе встречи также не удалось достичь единой позиции по поддержке Украины, а президент США Дональд Трамп отказался подписывать совместное заявление по ситуации на Ближнем Востоке.