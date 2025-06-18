Захарова сравнила G7 с «мышами, которые рыдали и ели кактус»

«Они признались, что они и есть те самые мыши, которые ели кактус, кололись, но продолжали есть. Абсолютно иррациональное поведение, суицидальное стремление. Они нанесли себе такой ущерб, что это даже не банкротство», — заявила Захарова в эфире радио Sputnik. Дипломат подчеркнула, что встреча лидеров Большой семерки привела лишь к признанию их собственных финансовых потерь из-за антироссийских санкций.