«Кололись, рыдали»: Захарова назвала позорищем саммит G7 в Канаде

Дипломат также указала на отсутствие у «семёрки» свежих идей, ценностей или философских ориентиров. По её мнению, без России, которая в прошлом задавала тон в «восьмёрке» и привносила трезвый взгляд, G7 скатывается к пустому единодушию, лишённому силы и смысла.