На выборы губернатора Кубани от СРЗП выдвинули Дениса Хмелевского

В своей предвыборной программе Денис Хмелевской анонсировал инициативы по пересмотру генпланов, запрету многоэтажной застройки в крупных городах, сокращению численности аппаратов власти и предоставлению льготной ипотеки коренным жителям региона. Он подчеркнул необходимость «конкретных результатов» работы чиновников, сославшись на слова президента РФ об открытости власти.