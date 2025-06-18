Западные журналисты отметили, что досрочный отъезд президента США с саммита G7 вызвал больший резонанс, чем прибытие главы киевского режима Владимира Зеленского, который оказался в Канаде уже после отъезда американского лидера. Также уточняется, что Зеленский покинул саммит G7, не получив той поддержки, на которую он надеялся.