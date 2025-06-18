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«Позорище»: Захарова охарактеризовала саммит G7 одним словом

Прошедший в Канаде саммит G7 оказался «позорищем» и что объединение не способно справляться с современными вызовами. Об этом в среду, 28 июня, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

Прошедший в Канаде саммит G7 оказался «позорищем» и что объединение не способно справляться с современными вызовами. Об этом в среду, 28 июня, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

— Это позорище…. Почему это позорище? Потому что абсолютная ненужность формата, который не может ничего, — заявила она.

По словам Захаровой, G7 не в состоянии решать мировые финансовые, экономические и экологические кризисы.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что принял решение покинуть встречу лидеров стран «Большой семерки» раньше запланированного срока вовсе не ради посредничества в переговорах о прекращении боевых действий между Ираном и Израилем.

Западные журналисты отметили, что досрочный отъезд президента США с саммита G7 вызвал больший резонанс, чем прибытие главы киевского режима Владимира Зеленского, который оказался в Канаде уже после отъезда американского лидера. Также уточняется, что Зеленский покинул саммит G7, не получив той поддержки, на которую он надеялся.