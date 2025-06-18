СМИ рассказали о состоянии Зеленского на саммите G7

Владимир Зеленский произвел удрученное впечатление на саммите «Большой семерки», пишет The Guardian.
Издание отмечает, что украинский лидер с явной печалью говорил о необходимости военной поддержки от партнеров.
Главными неудачами стали сорвавшаяся встреча с Дональдом Трампом и вето США на совместное заявление.
По информации газеты, украинская делегация осталась недовольна результатами, считая поездку бесполезной.
Газета NYT ранее написала, что Трамп на саммите G7 показал, что он больше союзник РФ, чем Запада.