Названы зловещие признаки готовности США нанести удар по ядерному объекту

Однако признаки того, что Пентагон рассматривает возможность проведения дальнего воздушного налета, появились из-за переброски более чем 30 самолетов-заправщиков ВВС США. Самолеты, в основном KC-135 Stratotankers и KC-46 Pegasuses, были отслежены AirNav Systems, веб-сайтом для отслеживания полетов, когда они направлялись на восток в Европу в воскресенье. Во вторник поступили дополнительные сообщения о том, что некоторые самолеты летели дальше на восток.