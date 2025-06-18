Названы зловещие признаки готовности США нанести удар по ядерному объекту

С выходных США усилили свое военное присутствие на Ближнем Востоке, но оставили некоторые детали неясными, сохраняя оперативную неопределенность для Дональда Трампа, поскольку он рассматривает вопрос о том, будут ли США вмешиваться в израильско-иранскую войну.
Важно отметить, пишет The Guardian, что не поступало никакой новой информации о размещении бомбардировщиков B-2, которые могли бы быть использованы для нанесения ударов по иранскому объекту по обогащению урана в Фордо с помощью 13,6-тонных противобункерных бомб, способных пробивать толщу породы в 60 метров.
В понедельник вечером министр обороны США Пит Хегсет заявил, что он «отдал распоряжение о развертывании дополнительных сил и средств» Центральному командованию США на Ближнем Востоке, и эти маневры, по его словам, направлены «на укрепление нашей оборонительной позиции в регионе».
Дональд Трамп, тем временем, заявил журналистам, что стремится к «реальному прекращению» конфликта, поскольку президент США вернулся в Вашингтон, прервав свою поездку на саммит G7 в Канаде. «Я не стремлюсь к прекращению огня, мы ищем нечто большее, чем прекращение огня», — сказал он, не вдаваясь в подробности.
Однако признаки того, что Пентагон рассматривает возможность проведения дальнего воздушного налета, появились из-за переброски более чем 30 самолетов-заправщиков ВВС США. Самолеты, в основном KC-135 Stratotankers и KC-46 Pegasuses, были отслежены AirNav Systems, веб-сайтом для отслеживания полетов, когда они направлялись на восток в Европу в воскресенье. Во вторник поступили дополнительные сообщения о том, что некоторые самолеты летели дальше на восток.
Бомбардировщики B-2 ВВС США имеют большую дальность полета, составляющую около 6000 миль без дозаправки, но обычно они действуют с ограниченного числа баз: Уайтмен в Миссури, Фэрфорд в Оксфордшире и, прежде всего, с изолированной базы Диего-Гарсия в южной части Индийского океана, которая в настоящее время арендована Великобританией у Маврикия для США.
В октябре прошлого года, напоминает The Guardian, бомбардировщики B-2 атаковали пять подземных оружейных складов хуситов из Уайтмена, расположенного в 8000 милях оттуда. Диего-Гарсия находится гораздо ближе к Фордо, расстояние в 3200 миль в одну сторону, что потребует дозаправки на обратном пути после завершения бомбардировок ядерных объектов Ирана.
Считается, что только у США есть бомба достаточной мощности — GBU 57/B Massive Ordnance Penetrator — для возможного уничтожения Фордо, одного из двух основных объектов Ирана по обогащению урана, который, по оценкам, находится на глубине 80−90 метров под горой. Единственным самолетом, сертифицированным для перевозки 6-метровой бомбы, является B-2, подчеркивает The Guardian.
В какой-то момент, в середине прошлого десятилетия, считалось, что у США есть только 20 таких бомб, которые являются их крупнейшим неядерным оружием, но более поздние оценки выше.
Хотя Израиль, похоже, добился господства в небе Ирана с тех пор, как начал атаку на страну в пятницу, он атаковал Фордо только в первый день операции. В понедельник агентство по ядерному надзору МАГАТЭ заявило, что никаких повреждений завода по обогащению урана замечено не было.
Джастин Бронк, авиационный эксперт из Великобритании, отмечает, что для уничтожения Фордо почти наверняка потребуется «многократное попадание», «поскольку вторая бомба попадет в дыру, образовавшуюся от первой».
Хотя B-2 может нести две бомбы для разрушения бункеров, серьезная атака со стороны США, направленная на ликвидацию объекта, вероятно, потребует применения более чем одного бомбардировщика. Бронк предполагает: «Атака потребует дублирования, поскольку оружие должно функционировать и быть доставлено идеально, чтобы проникнуть на объект и взорваться на нужной глубине, чтобы нанести критический ущерб».
Спутниковые снимки, сделанные в мае, показали присутствие шести бомбардировщиков B-2 в районе Диего-Гарсия, что составляет примерно половину от общего числа, которое считалось действующим в любой момент времени — в США их всего 19, — но более свежих сообщений не поступало.
Согласно статье, опубликованной в «Нью-Йорк таймс» в 2019 году, в какой-то момент за десять лет до этого Пентагон США сконструировал точную копию «Фордо» и испытал ее с помощью устройства весом 30 000 фунтов. Позднее Леон Панетта, министр обороны во время президентства Барака Обамы, продемонстрировал израильскому политику Эхуду Бараку засекреченную видеозапись теракта. «Бомба уничтожила макет в пустыне», — сообщила газета.
США могут также рассмотреть возможность нанесения удара по другому объекту Ирана по обогащению урана в Натанзе. Хотя в пятницу в результате бомбардировки был разрушен наземный объект меньшего размера, МАГАТЭ утверждает, что объект, находящийся на глубине от 8 до 12 метров под землей, относительно не пострадал, хотя израильские военные оспаривают это.
Важный вопрос для Белого дома и Пентагона заключается в том, верят ли они после нескольких дней авиаударов Израиля в то, что существует какая-либо угроза для американских самолетов, действующих над Ираном. Но недостатка в военных средствах нет, если США захотят провести расширенную атаку, нацеленную на все оставшиеся объекты противовоздушной обороны и ракетные пусковые площадки.
Вторая авианосная ударная группа во главе с авианосцем «Нимиц» была отправлена из Восточной Азии на Ближний Восток ранее на этой неделе, где она присоединится к авианосцу «Карл Винсон», который уже действует относительно недалеко от Ирана, в районе Аравийского моря. По меньшей мере три американских эсминца сейчас также находятся в Восточном Средиземноморье.