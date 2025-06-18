В США раскрыли, к чему приведет конфликт Ирана и Израиля

Противовоздушная оборона Израиля сможет отбивать атаки Ирана без помощи Соединенных Штатов еще десять дней, пишет Washington Post (WP).
Без пополнения запасов из США Израиль сможет поддерживать свою противоракетную оборону еще десять или двенадцать дней, если Иран сохранит устойчивый темп атак, поделились своей точкой зрения авторы публикации.
По мнению обозревателей издания, по всей вероятности, уже в конце этой недели израильские системы смогут перехватывать лишь малую часть ракет из-за необходимости формирования оборонительных боеприпасов.
13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев» и нанес удар по иранским ядерным объектам, а также заявил об уничтожении ключевых ученых-ядерщиков на территории исламской республики. Причиной атаки на Иран власти еврейского государства назвали разработку им ядерного оружия.