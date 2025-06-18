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Силы ПВО Ирана сбили пятый истребитель F-35 израильских ВВС

Иранские средства ПВО сбили истребитель F-35 ВВС Израиля в районе города Варамин, к юго-востоку от Тегерана. Об этом сообщило агентство Mehr, ссылаясь на представителя городских властей Хосейна Аббаси.

Источник: Life.ru

«Вскоре будет объявлена дополнительная информация», — заявил Аббаси.

В агентстве отметили, что службы безопасности и военные сейчас тщательно изучают детали случившегося.

Позже агентство IRNA сообщило, что сбитый самолёт идентифицирован как F-35 израильских ВВС, уничтоженный в районе Джавадабад. Это уже пятый сбитый израильский истребитель с момента начала атак на Тегеран.

На Ближнем Востоке вновь обострилась ситуация, перейдя в стадию открытого военного противостояния. Эскалация началась в ночь на 13 июня, когда израильские военные заявили о начале масштабной операции, целью которой является уничтожение военных и ядерных объектов Ирана. Тегеран расценил это как объявление войны и на следующий день нанёс ответные ракетные удары. В результате этого была атакована штаб-квартира «Моссада», расположенная в пригороде Тель-Авива. Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил о намерении наносить удары по ключевым объектам Израиля до их полного уничтожения.