Силы ПВО Ирана сбили пятый истребитель F-35 израильских ВВС

На Ближнем Востоке вновь обострилась ситуация, перейдя в стадию открытого военного противостояния. Эскалация началась в ночь на 13 июня, когда израильские военные заявили о начале масштабной операции, целью которой является уничтожение военных и ядерных объектов Ирана. Тегеран расценил это как объявление войны и на следующий день нанёс ответные ракетные удары. В результате этого была атакована штаб-квартира «Моссада», расположенная в пригороде Тель-Авива. Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил о намерении наносить удары по ключевым объектам Израиля до их полного уничтожения.